Готовим брускетты с хумусом в домашних условиях

Багет с хумусом — изысканное контрастное сочетание хрустящего хлеба и нутового пюре. Делимся рецептом вкуснейших брускетт, которые легко приготовить в домашних условиях. Их можно подавать как в пост, так и на праздник, например на Новый год.

Ингредиенты

Хумус (можно с добавками, например с орешками) — 100 г

Багет — 90 г

Черри — 120 г

Свежий базилик — 10 г

Маслины — по количеству ломтиков хлеба

Перец молотый — по вкусу

Оливковое масло — по желанию

Способ приготовления

Нарежьте багет длинными ломтиками (для этого режьте его наискось). Подсушите на сковороде без масла или в духовке на 180 градусах.

Черри нарежьте четвертинками, базилик произвольно нарвите. Соедините с перцем и маслом, перемешайте.

Смажьте ломтики багета хумусом, сверху посыпьте овощной смесью. Украсьте маслинами, нарезанными четвертинками.

Изысканные брускетты с хумусом готовы!