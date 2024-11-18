Готовим брускетты с хумусом в домашних условиях: и в пост, и на праздник
Багет с хумусом — изысканное контрастное сочетание хрустящего хлеба и нутового пюре. Делимся рецептом вкуснейших брускетт, которые легко приготовить в домашних условиях. Их можно подавать как в пост, так и на праздник, например на Новый год.
Ингредиенты
- Хумус (можно с добавками, например с орешками) — 100 г
- Багет — 90 г
- Черри — 120 г
- Свежий базилик — 10 г
- Маслины — по количеству ломтиков хлеба
- Перец молотый — по вкусу
- Оливковое масло — по желанию
Способ приготовления
Нарежьте багет длинными ломтиками (для этого режьте его наискось). Подсушите на сковороде без масла или в духовке на 180 градусах.
Черри нарежьте четвертинками, базилик произвольно нарвите. Соедините с перцем и маслом, перемешайте.
Смажьте ломтики багета хумусом, сверху посыпьте овощной смесью. Украсьте маслинами, нарезанными четвертинками.
Изысканные брускетты с хумусом готовы!
- Время приготовления — 10 минут.
- Калорийность — 146 ккал на 100 г.