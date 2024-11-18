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Готовим брускетты с хумусом в домашних условиях: и в пост, и на праздник

Багет с хумусом — изысканное контрастное сочетание хрустящего хлеба и нутового пюре. Делимся рецептом вкуснейших брускетт, которые легко приготовить в домашних условиях. Их можно подавать как в пост, так и на праздник, например на Новый год.

Готовим брускетты с хумусом в домашних условиях
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Хумус (можно с добавками, например с орешками) — 100 г
  • Багет — 90 г
  • Черри — 120 г
  • Свежий базилик — 10 г
  • Маслины — по количеству ломтиков хлеба
  • Перец молотый — по вкусу
  • Оливковое масло — по желанию

Способ приготовления

Нарежьте багет длинными ломтиками (для этого режьте его наискось). Подсушите на сковороде без масла или в духовке на 180 градусах.

Черри нарежьте четвертинками, базилик произвольно нарвите. Соедините с перцем и маслом, перемешайте.

Смажьте ломтики багета хумусом, сверху посыпьте овощной смесью. Украсьте маслинами, нарезанными четвертинками.

Изысканные брускетты с хумусом готовы!

  • Время приготовления — 10 минут.
  • Калорийность — 146 ккал на 100 г.
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