Рецепт для похудения: мясо по-французски

Мясо по-французски можно приготовить в полезном варианте из куриного фарша. Блюдо будет нежным, вкусным и не навредит фигуре — всего 112 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите 300 г куриного фарша, 500 г шампиньонов, две-три луковицы, 300 г сыра, четыре картофелины и соль, перец по вкусу.

Лук почистите, нарежьте кольцами и выложите на смазанный маслом противень. Картофель почистите, тонко нарежьте и выложите сверху на лук, посолите и поперчите. Сверху выложите слой фарша и снова посолите и поперчите.

На фарш выложите нарезанные шампиньоны, смажьте майонезом и посыпьте сыром. Запекайте при 180 градусах около получаса. Блюдо готово!

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