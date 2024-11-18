Как правильно размораживать продукты: так они не потеряют свойства

Вкусовые и полезные качества продуктов зависят от того, как их хранят и как их размораживают. Чтобы они не теряли свои свойства, необходимо соблюдать некоторые правила.

Чтобы разморозить мясо и рыбу, требуется около пяти часов при комнатной температуре или в холодильнике. Не размораживайте их под проточной водой.

Чтобы разморозить овощи, их нужно погрузить в кипящую соленую воду на несколько минут. Для разморозки фруктов поместите их в контейнер и поставьте в холодильник на сутки.

Хлеб и выпечку размораживайте в холодильнике или при комнатной температуре без упаковки. Подойдет и духовка, установите низкую температуру, а на дно духовки установите емкость с горячей водой.

Соусы размораживайте на огне, пока они не растают. Периодически помешивайте продукт.

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