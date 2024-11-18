Как жарить рыбу и мясо в кляре

Нередко во время жарки рыбы или мяса в кляре корочка липнет к посуде и остается на ней. Это создает дополнительные проблемы для хозяек.

Однако повар Юлия Архипова рассказала, как сделать так, чтобы кляр не прилипал к сковороде.

Кляр бывает двух видов: жидкий и густой. Если он густой, рыбу или мясо жарят на сковороде с антипригарным покрытием. Если кляр жидкий, используйте больше масла, передают «Белновости».

Как ранее сообщалось, многие хозяйки сталкивались с тем, что во время жарки котлеты прилипают к сковороде. Так они лишаются красивой корочки, а посуду потом приходится долго отмывать.

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