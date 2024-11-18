Компания Força Foods выпустила молоко, изготовленное из арбузных семян

Força Foods делает акцент на экологичности своего основного ингредиента. Семена арбуза требуют минимальных водных ресурсов для производства: их водный след на 99% ниже, чем у популярного миндального молока, что делает этот продукт более щадящим для окружающей среды. По словам компании, арбузные семена — это «климатически чистый суперпродукт», и их использование способствует сокращению негативного воздействия на природу.

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Напиток MILKish не содержит аллергенов, таких как соя, глютен, и орехи, и не имеет сахара, искусственных добавок и красителей. Его питательный состав включает:

50 калорий на порцию

2 грамма белка

35% суточной нормы кальция

35% витамина E

10% витамина D

6% калия

MILKish представлен в двух вариантах: Unsweetened Vanilla и Unsweetened Original, что позволяет выбрать вкус на свой вкус.

Força Foods предлагает продукт на своем сайте в формате упаковки из шести бутылок по 32 унции (примерно 946 мл) за 29,99 долларов США. В ближайшее время компания планирует расширить дистрибуцию и представить MILKish в розничных магазинах.

Исследования показывают, что растительное молоко в целом оказывает меньшее воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционным коровьим молоком, и это касается даже напитков, упакованных в пластик. Например, исследование, опубликованное в 2023 году в журнале Nutrients, подтверждает, что замена коровьего молока на обогащенные растительные альтернативы не снижает питательной ценности рациона, но значительно уменьшает экологический след.

Также BBC в своем обзоре экологичности различных видов молока подчеркивает, что все виды растительного молока, от соевого до овсяного, оказывают меньшее воздействие на природу, чем традиционное коровье молоко.

Запуск MILKish от Força вписывается в глобальный тренд на экологичные решения в пищевой индустрии. Например, компания Oatly недавно представила упаковку XL для своего овсяного молока, что позволило уменьшить количество упаковки на каждый литр продукта. В свою очередь, Milkadamia разработала овсяное молоко в плоской упаковке, сократив пластиковые отходы на 94%.

MILKish на основе арбузных семян предлагает экологичное, полезное и вкусное решение для потребителей, которые стремятся снизить негативное воздействие на планету.