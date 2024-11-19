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Готовим бутерброды с селедкой, яйцом и майонезом: идеально для праздника

Сельдь с яйцом и майонезом — идеальное сочетание сливочного соуса и слабосоленой рыбки. Делимся простым рецептом аппетитных бутербродов с селедкой на праздничный стол — вкуснейшей закуски на Новый год и не только.

Готовим бутерброды с селедкой, яйцом и майонезом: идеально для праздника
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Черный хлеб — 2–3 ломтика
  • Селедка соленая готовая — 150 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Лук зеленый — 2-3 пера
  • Соль, перец — по вкусу
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Масло растительное — для жарки

Способ приготовления

Нарежьте ломтики хлеба на небольшие кусочки, выложите на сковороду с маслом и обжарьте с одной стороны. Переложите хлеб на бумажные салфетки, чтобы избавиться от излишков масла.

Яйца отварите вкрутую, после охлаждения очистите и нашинкуйте на крупной терке. Затем соедините с измельченным луком, приправами и майонезом. Тщательно перемешайте.

Смажьте хлеб яичной смесью с поджаренной стороны. Сверху выложите ломтики сельди.

Простые, но очень вкусные бутерброды готовы!

  • Время приготовления — 20 минут
  • Калорийность — 203 ккал на 100 г