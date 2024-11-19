Готовим бутерброды с селедкой, яйцом и майонезом: идеально для праздника

Сельдь с яйцом и майонезом — идеальное сочетание сливочного соуса и слабосоленой рыбки. Делимся простым рецептом аппетитных бутербродов с селедкой на праздничный стол — вкуснейшей закуски на Новый год и не только.

Ингредиенты

Черный хлеб — 2–3 ломтика

Селедка соленая готовая — 150 г

Яйца — 4 шт.

Лук зеленый — 2-3 пера

Соль, перец — по вкусу

Майонез — 1 ст. л.

Масло растительное — для жарки

Способ приготовления

Нарежьте ломтики хлеба на небольшие кусочки, выложите на сковороду с маслом и обжарьте с одной стороны. Переложите хлеб на бумажные салфетки, чтобы избавиться от излишков масла.

Яйца отварите вкрутую, после охлаждения очистите и нашинкуйте на крупной терке. Затем соедините с измельченным луком, приправами и майонезом. Тщательно перемешайте.

Смажьте хлеб яичной смесью с поджаренной стороны. Сверху выложите ломтики сельди.

Простые, но очень вкусные бутерброды готовы!