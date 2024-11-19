Готовим бутерброды с селедкой, яйцом и майонезом: идеально для праздника
Сельдь с яйцом и майонезом — идеальное сочетание сливочного соуса и слабосоленой рыбки. Делимся простым рецептом аппетитных бутербродов с селедкой на праздничный стол — вкуснейшей закуски на Новый год и не только.
Ингредиенты
- Черный хлеб — 2–3 ломтика
- Селедка соленая готовая — 150 г
- Яйца — 4 шт.
- Лук зеленый — 2-3 пера
- Соль, перец — по вкусу
- Майонез — 1 ст. л.
- Масло растительное — для жарки
Способ приготовления
Нарежьте ломтики хлеба на небольшие кусочки, выложите на сковороду с маслом и обжарьте с одной стороны. Переложите хлеб на бумажные салфетки, чтобы избавиться от излишков масла.
Яйца отварите вкрутую, после охлаждения очистите и нашинкуйте на крупной терке. Затем соедините с измельченным луком, приправами и майонезом. Тщательно перемешайте.
Смажьте хлеб яичной смесью с поджаренной стороны. Сверху выложите ломтики сельди.
Простые, но очень вкусные бутерброды готовы!
- Время приготовления — 20 минут
- Калорийность — 203 ккал на 100 г