Слабосоленая красная рыба: как приготовить

Соленая красная рыба, приготовленная своими руками в домашних условиях, всегда радует свежестью и ярким вкусом. Благодаря контролю над процессом засолки вы получаете абсолютно натуральный продукт без консервантов, с идеальной текстурой и соленостью.

Какую рыбу выбрать

Лучше всего использовать для засолки лосось, форель, семгу или кету. Рыбу можно приобрести уже разделанную на филе или целым куском — тогда потребуется удалить кости и кожу перед засолкой. Выбирайте качественную свежую или свежемороженую рыбу без запаха и признаков порчи, поскольку от этого напрямую зависит вкус готового продукта.

Ингредиенты

Филе красной рыбы — 500 г

Соль крупного помола — 3 столовые ложки

Сахар — 1,5 столовой ложки

Черный молотый перец — на свой вкус

Лавровый лист — 2–3 листа

Укроп свежий или сухой — по желанию

Лимон или лимонный сок — по желанию

Пошаговый рецепт

Разморозьте рыбу, если она была заморожена, в холодильнике — это позволит сохранить текстуру и сочность. Промойте филе под холодной водой и обсушите салфетками или бумажными полотенцами. Кости удалите пинцетом. Кожу можно оставаться, но если рыбу планируется использовать для нарезки, то лучше ее снять. Смешайте соль и сахар. По желанию добавьте черный перец для легкой пикантности и измельченный лавровый лист. Укроп также прекрасно дополнит аромат. Щедро посыпьте рыбу смесью из соли и сахара, тщательно натирая каждый кусочек со всех сторон, чтобы засолка была равномерной. Для дополнительного аромата по желанию положите несколько веточек укропа и ломтики лимона вокруг рыбы. Поместите рыбу в контейнер с крышкой или заверните в пищевую пленку. Контейнер использовать предпочтительнее, поскольку он сохраняет герметичность и предотвращает утечку жидкости. Поставьте рыбу в холодильник. Время засолки зависит от толщины филе и желаемой степени солености. Если предпочитаете более мягкий вкус, достаточно 12–15 часов. Примерно через 6–8 часов переверните рыбу, чтобы она равномерно просолилась со всех сторон. Когда рыба достигнет желаемого уровня солености, достаньте ее из холодильника и промойте водой, чтобы удалить излишки соли. Обсушите рыбу салфетками и нарежьте ломтиками перед подачей. Храните готовую рыбу в холодильнике в контейнере не более пяти дней. Увеличить срок хранения можно, нарезав рыбу и заморозив. Так она сохранит свежесть до нескольких недель.

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