Рецепт для похудения: зефир по-домашнему

Зефир можно легко приготовить в домашних условиях. Он получится вкусным, без вредных добавок и не навредит фигуре.

Для приготовления возьмите 10 г желатина, четыре стакана сахара, соду по вкусу, 100 мл воды, 0,5 чайной ложки лимонной кислоты и ароматизатор с красителем по вкусу.

Замочите желатин в холодной воле. В кастрюлю насыпьте сахар, налейте воды и доведите до кипения. Добавьте краситель и ароматизатор. Когда сироп закипит, проварите его три минуты и добавьте желатин. Снимите с огня и перемешайте.

Пять минут взбивайте горячую смесь миксером. Дайте смеси отдохнуть пять минут и снова взбейте.

Добавьте лимонку и соду. Взбивайте еще 10 минут. Масса должна загустеть.

На силиконовую форму выложите охлажденную массу с помощью ложки. Оставьте заготовки на целую ночь при комнатной температуре. Наутро склейте по две штучки.

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