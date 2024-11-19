Брускетта с кремом из авокадо и лука — рецепт оригинальной закуски

Брускетта — классическая итальянская закуска, которую можно легко адаптировать под любой вкус. Если вы хотите удивить гостей или побаловать себя чем-то новым, попробуйте приготовить необычную брускетту с кремом из авокадо, карамелизированным луком и мягким сыром.

Это отличное решение для вечеринки, ужина или перекуса, который точно удивит и порадует всех. Попробуйте этот оригинальный рецепт брускетты, чтобы открыть для себя новые вкусовые сочетания и почувствовать себя шеф-поваром прямо у себя дома!

Ингредиенты для четырех порций

Чиабатта или багет — 4 ломтика

Авокадо — 1 спелый плод

Лимонный сок — 1 ч. л.

Сыр — 50 г (подойдет фета, козий сыр или мягкий сливочный)

Красный лук — 1 крупная луковица

Сахар — 1 ст. л. (или заменить медом)

Бальзамический уксус — 1 ст. л.

Оливковое масло — 2–3 ст. л.

Соль и перец — на свой вкус

Свежая зелень — для украшения

Пошаговый рецепт

Ломтики чиабатты или багета слегка смажьте оливковым маслом и пожарьте на сухой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Можно также использовать духовку, запекая хлеб при 180 градусах около пяти минут. Почистите авокадо и удалите косточку. Мякоть разомните вилкой до однородного состояния, добавьте лимонный сок, щепотку соли и перца. Перемешайте. Нарежьте красный лук тонкими полукольцами. В сковороде подогрейте 1 ст. л. оливкового масла, добавьте лук и обжаривайте на умеренном огне около пяти минут. Когда лук станет мягким, добавьте сахар и бальзамический уксус. Готовьте ещё 3–4 минуты, пока смесь не приобретет густую консистенцию и приятный карамельный цвет. На поджаренный хлеб нанесите слой крема из авокадо. Сверху выложите карамелизированный лук. Добавьте небольшие кусочки мягкого сыра (фета или козий сыр придадут блюду пикантность). Посыпьте брускетту мелко нарезанной свежей зеленью и добавьте несколько капель оливкового масла для завершения образа. Подавайте закуску сразу же, чтобы хлеб оставался хрустящим.

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