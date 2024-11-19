Брускетта с кремом из авокадо и лука — рецепт оригинальной закуски
Брускетта — классическая итальянская закуска, которую можно легко адаптировать под любой вкус. Если вы хотите удивить гостей или побаловать себя чем-то новым, попробуйте приготовить необычную брускетту с кремом из авокадо, карамелизированным луком и мягким сыром.
Это отличное решение для вечеринки, ужина или перекуса, который точно удивит и порадует всех. Попробуйте этот оригинальный рецепт брускетты, чтобы открыть для себя новые вкусовые сочетания и почувствовать себя шеф-поваром прямо у себя дома!
Ингредиенты для четырех порций
- Чиабатта или багет — 4 ломтика
- Авокадо — 1 спелый плод
- Лимонный сок — 1 ч. л.
- Сыр — 50 г (подойдет фета, козий сыр или мягкий сливочный)
- Красный лук — 1 крупная луковица
- Сахар — 1 ст. л. (или заменить медом)
- Бальзамический уксус — 1 ст. л.
- Оливковое масло — 2–3 ст. л.
- Соль и перец — на свой вкус
- Свежая зелень — для украшения
Пошаговый рецепт
- Ломтики чиабатты или багета слегка смажьте оливковым маслом и пожарьте на сухой сковороде до золотистой корочки с обеих сторон. Можно также использовать духовку, запекая хлеб при 180 градусах около пяти минут.
- Почистите авокадо и удалите косточку. Мякоть разомните вилкой до однородного состояния, добавьте лимонный сок, щепотку соли и перца. Перемешайте.
- Нарежьте красный лук тонкими полукольцами. В сковороде подогрейте 1 ст. л. оливкового масла, добавьте лук и обжаривайте на умеренном огне около пяти минут. Когда лук станет мягким, добавьте сахар и бальзамический уксус. Готовьте ещё 3–4 минуты, пока смесь не приобретет густую консистенцию и приятный карамельный цвет.
- На поджаренный хлеб нанесите слой крема из авокадо. Сверху выложите карамелизированный лук. Добавьте небольшие кусочки мягкого сыра (фета или козий сыр придадут блюду пикантность).
- Посыпьте брускетту мелко нарезанной свежей зеленью и добавьте несколько капель оливкового масла для завершения образа. Подавайте закуску сразу же, чтобы хлеб оставался хрустящим.
Советы по приготовлению
- Вместо классического багета можно использовать безглютеновый хлеб или злаковую основу.
- Для усиления вкуса добавьте к крему из авокадо немного чеснока или молотого перца чили.
- Если вы предпочитаете более насыщенный вкус, замените бальзамический уксус гранатовым соусом.