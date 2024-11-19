Тертое печенье с вареньем: пошаговый рецепт десерта

Тертое печенье с вареньем: пошаговый рецепт доступного десерта
Тертое печенье с вареньем — ароматный десерт, который станет прекрасным дополнением к чаепитию. Самое приятное — тертое печенье с вареньем не требует особых навыков. Приготовить его сможет любая хозяйка, следуя этому пошаговому рецепту.
Ингредиенты
- Мука — 500 г
- Яйцо — 2 шт.
- Сахар — 125 г
- Сода — на кончике ножа
- Сливочное масло — 180 г
- Варенье — 150 г
Способ приготовления
- Холодное сливочное масло перетираем с сахаром.
- Добавляем к будущему тесту яйца, муку и соду. Перемешиваем и убираем в холодильник на полчаса.
- Готовое тесто разделяем на две части. Одна из них должна быть чуть больше второй.
- Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов.
- Раскатываем больший кусок теста прямоугольником. Поверх выкладываем варенье. Можете взять любое, главное, чтобы оно не было жидким.
- Поверх начинки выкладываем перетертый в руках второй кусочек теста. Должна получиться крупная крошка.
- Печенье выпекаем около 25 минут.