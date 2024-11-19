Тертое печенье с вареньем: пошаговый рецепт десерта

Тертое печенье с вареньем — ароматный десерт, который станет прекрасным дополнением к чаепитию. Самое приятное — тертое печенье с вареньем не требует особых навыков. Приготовить его сможет любая хозяйка, следуя этому пошаговому рецепту.

Ингредиенты

Мука — 500 г

Яйцо — 2 шт.

Сахар — 125 г

Сода — на кончике ножа

Сливочное масло — 180 г

Варенье — 150 г

Способ приготовления