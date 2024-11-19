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Тертое печенье с вареньем: пошаговый рецепт доступного десерта

Тертое печенье с вареньем — ароматный десерт, который станет прекрасным дополнением к чаепитию. Самое приятное — тертое печенье с вареньем не требует особых навыков. Приготовить его сможет любая хозяйка, следуя этому пошаговому рецепту.

Тертое печенье с вареньем: пошаговый рецепт десерта
© РИА Новости

Ингредиенты

  • Мука — 500 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сахар — 125 г
  • Сода — на кончике ножа
  • Сливочное масло — 180 г
  • Варенье — 150 г

Способ приготовления

  1. Холодное сливочное масло перетираем с сахаром.
  2. Добавляем к будущему тесту яйца, муку и соду. Перемешиваем и убираем в холодильник на полчаса.
  3. Готовое тесто разделяем на две части. Одна из них должна быть чуть больше второй.
  4. Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов.
  5. Раскатываем больший кусок теста прямоугольником. Поверх выкладываем варенье. Можете взять любое, главное, чтобы оно не было жидким.
  6. Поверх начинки выкладываем перетертый в руках второй кусочек теста. Должна получиться крупная крошка.
  7. Печенье выпекаем около 25 минут.