Классическая итальянская брускетта: рецепт с помидорами и базиликом

Брускетта — это классика итальянской кухни. Ее основу составляют хрустящий хлеб, ароматный чеснок и свежие ингредиенты. Это простое блюдо подходит для любого случая — от легкой закуски до дополнения к основным блюдам. Повторите наш рецепт у себя дома.

Ингредиенты

Чиабатта или багет — 1 шт.

Свежие помидоры — 4–5 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Оливковое масло Extra Virgin — 3 ст. л.

Базилик свежий — 5–6 листочков

Соль и черный перец — по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления

Нарежьте чиабатту или багет ломтиками толщиной 1–2 см. Подсушите их на сухой сковороде или в духовке до хрустящей корочки.

Пока хлеб теплый, натрите каждый кусочек зубчиком чеснока.

Нарежьте помидоры небольшими кубиками, мелко порвите базилик и смешайте их в миске. Добавьте оливковое масло, соль и перец, аккуратно перемешайте.

Выложите помидорную смесь на подготовленные ломтики хлеба.

Украсьте каждую брускетту листиком базилика и подавайте сразу, пока хлеб хрустящий.

Полезная информация о брускетте по классическому итальянскому рецепту:

калорийность — около 100 ккал на порцию;

время приготовления — около 20 минут.

Эта брускетта идеально подойдет для аперитива или легкого перекуса. Оцените ее вкус и простоту приготовления!