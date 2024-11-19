Классическая итальянская брускетта: рецепт с помидорами и базиликом
Брускетта — это классика итальянской кухни. Ее основу составляют хрустящий хлеб, ароматный чеснок и свежие ингредиенты. Это простое блюдо подходит для любого случая — от легкой закуски до дополнения к основным блюдам. Повторите наш рецепт у себя дома.
Ингредиенты
- Чиабатта или багет — 1 шт.
- Свежие помидоры — 4–5 шт.
- Чеснок — 1 зубчик
- Оливковое масло Extra Virgin — 3 ст. л.
- Базилик свежий — 5–6 листочков
- Соль и черный перец — по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления
Нарежьте чиабатту или багет ломтиками толщиной 1–2 см. Подсушите их на сухой сковороде или в духовке до хрустящей корочки.
Пока хлеб теплый, натрите каждый кусочек зубчиком чеснока.
Нарежьте помидоры небольшими кубиками, мелко порвите базилик и смешайте их в миске. Добавьте оливковое масло, соль и перец, аккуратно перемешайте.
Выложите помидорную смесь на подготовленные ломтики хлеба.
Украсьте каждую брускетту листиком базилика и подавайте сразу, пока хлеб хрустящий.
Полезная информация о брускетте по классическому итальянскому рецепту:
- калорийность — около 100 ккал на порцию;
- время приготовления — около 20 минут.
Эта брускетта идеально подойдет для аперитива или легкого перекуса. Оцените ее вкус и простоту приготовления!