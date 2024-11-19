Подаем бутерброды с селедкой и свеклой на праздничный стол: простой рецепт
Брускетта с сельдью, свеклой и майонезом — это импровизированная сельдь под шубой на хлебе. Приводим рецепт простых, но очень вкусных бутербродов с селедкой на праздничный стол.
Ингредиенты
- Вареная свекла — 1 шт.
- Черный хлеб — 1/2 буханки
- Филе малосольной сельди (можно взять готовую нарезанную) — 50 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Майонез — 1,5 ч. л. или по вкусу
- Красный лук — 1/3 шт.
- Перец молотый — по вкусу
Способ приготовления
Свеклу отварите, очистите и нашинкуйте на мелкой терке.
Соедините с майонезом, измельченным чесноком и перцем, хорошо перемешайте.
Хлеб нарежьте ломтиками, подсушите (например, на сухой сковороде или в тостере). Смажьте свекольной массой.
Сельдь при необходимости нарежьте ломтиками. Выложите кусочки рыбы поверх свеклы.
Лук мелко нарежьте, разделите на «перья» и украсьте закуску.
Бутерброды с селедкой готовы!
- Время приготовления — 1 час 20 минут (ваши 25 минут).
- Калорийность — 150 ккал на 100 г.