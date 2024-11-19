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Подаем бутерброды с селедкой и свеклой на праздничный стол: простой рецепт

Брускетта с сельдью, свеклой и майонезом — это импровизированная сельдь под шубой на хлебе. Приводим рецепт простых, но очень вкусных бутербродов с селедкой на праздничный стол.

Подаем бутерброды с селедкой и свеклой на праздничный стол
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Вареная свекла — 1 шт.
  • Черный хлеб — 1/2 буханки
  • Филе малосольной сельди (можно взять готовую нарезанную) — 50 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Майонез — 1,5 ч. л. или по вкусу
  • Красный лук — 1/3 шт.
  • Перец молотый — по вкусу

Способ приготовления

Свеклу отварите, очистите и нашинкуйте на мелкой терке.

Соедините с майонезом, измельченным чесноком и перцем, хорошо перемешайте.

Хлеб нарежьте ломтиками, подсушите (например, на сухой сковороде или в тостере). Смажьте свекольной массой.

Сельдь при необходимости нарежьте ломтиками. Выложите кусочки рыбы поверх свеклы.

Лук мелко нарежьте, разделите на «перья» и украсьте закуску.

Бутерброды с селедкой готовы!

  • Время приготовления — 1 час 20 минут (ваши 25 минут).
  • Калорийность — 150 ккал на 100 г.