Подаем бутерброды с селедкой и свеклой на праздничный стол

Брускетта с сельдью, свеклой и майонезом — это импровизированная сельдь под шубой на хлебе. Приводим рецепт простых, но очень вкусных бутербродов с селедкой на праздничный стол.

Ингредиенты

Вареная свекла — 1 шт.

Черный хлеб — 1/2 буханки

Филе малосольной сельди (можно взять готовую нарезанную) — 50 г

Чеснок — 1 зубчик

Майонез — 1,5 ч. л. или по вкусу

Красный лук — 1/3 шт.

Перец молотый — по вкусу

Способ приготовления

Свеклу отварите, очистите и нашинкуйте на мелкой терке.

Соедините с майонезом, измельченным чесноком и перцем, хорошо перемешайте.

Хлеб нарежьте ломтиками, подсушите (например, на сухой сковороде или в тостере). Смажьте свекольной массой.

Сельдь при необходимости нарежьте ломтиками. Выложите кусочки рыбы поверх свеклы.

Лук мелко нарежьте, разделите на «перья» и украсьте закуску.

Бутерброды с селедкой готовы!