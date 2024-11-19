Свежо и изысканно — брускетта с мандаринами

Брускетта с мандаринами — необычная закуска, которая порадует необычным сочетанием. Приготовление перекуса не займет много времени, а удовольствие от съеденного продлится еще долго. Кстати, этот рецепт можно вписать в новогоднее меню.

Ингредиенты

Чиабатта — 1 ломоть

Мандаринка — 1 шт.

Творожный сыр — для смазывания чиабатты

Оливковое масло — ½ чайной ложки

Семена чиа — ½ чайной ложки

Черный перец — по вкусу

Способ приготовления

Чиабатту обжариваем до образования хрустящей корочки на оливковом масле. Смазываем ломоть творожным сыром, перчим по вкусу. Мандарин очищаем и разделяем на дольки. Выкладываем поверх сыра. Готовую брускетту посыпаем семенами чиа. Если есть желание, можно добавить немного зелени.

Также рекомендуем попробовать выложить на брускетту любимый салат, например из печени трески.