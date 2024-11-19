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Свежо и изысканно — брускетта с мандаринами

Брускетта с мандаринами — необычная закуска, которая порадует необычным сочетанием. Приготовление перекуса не займет много времени, а удовольствие от съеденного продлится еще долго. Кстати, этот рецепт можно вписать в новогоднее меню.

Свежо и изысканно: брускетта с мандаринами
© globallookpress.com

Ингредиенты

  • Чиабатта — 1 ломоть
  • Мандаринка — 1 шт.
  • Творожный сыр — для смазывания чиабатты
  • Оливковое масло — ½ чайной ложки
  • Семена чиа — ½ чайной ложки
  • Черный перец — по вкусу

Способ приготовления

  1. Чиабатту обжариваем до образования хрустящей корочки на оливковом масле.
  2. Смазываем ломоть творожным сыром, перчим по вкусу.
  3. Мандарин очищаем и разделяем на дольки. Выкладываем поверх сыра.
  4. Готовую брускетту посыпаем семенами чиа. Если есть желание, можно добавить немного зелени.

Также рекомендуем попробовать выложить на брускетту любимый салат, например из печени трески.