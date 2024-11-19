Свежо и изысканно — брускетта с мандаринами
Брускетта с мандаринами — необычная закуска, которая порадует необычным сочетанием. Приготовление перекуса не займет много времени, а удовольствие от съеденного продлится еще долго. Кстати, этот рецепт можно вписать в новогоднее меню.
Ингредиенты
- Чиабатта — 1 ломоть
- Мандаринка — 1 шт.
- Творожный сыр — для смазывания чиабатты
- Оливковое масло — ½ чайной ложки
- Семена чиа — ½ чайной ложки
- Черный перец — по вкусу
Способ приготовления
- Чиабатту обжариваем до образования хрустящей корочки на оливковом масле.
- Смазываем ломоть творожным сыром, перчим по вкусу.
- Мандарин очищаем и разделяем на дольки. Выкладываем поверх сыра.
- Готовую брускетту посыпаем семенами чиа. Если есть желание, можно добавить немного зелени.
Также рекомендуем попробовать выложить на брускетту любимый салат, например из печени трески.