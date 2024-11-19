Рецепт для похудения: рыбный суп из консервов

Простой рецепт супа из рыбных консервов. Готовится быстро, получается вкусно и не вредит фигуре.

Для приготовления возьмите пучок петрушки, банку сайры в масле, соль и перец по вкусу, четыре картофелины, луковицу, две моркови, пучок зеленого лука, перышки чеснока, полстакана риса.

Почистите лук и морковь, в кастрюлю налейте два литра воды и поставьте на огонь. После закипания добавьте туда целую луковицу и нарезанную кубиком морковь, дайте покипеть три минуты.

Картофель очистите и нарежьте кубиками. Добавьте его в кастрюлю. Рис промойте и тоже добавьте в кастрюлю. Все должно кипеть на медленном огне.

Через пять минут откройте рыбные консервы, измельчите рыбу и добавьте в суп. Всю зелень промойте и мелко нарежьте. Отправьте в суп. Все посолите, поперчите и дайте пару минут еще покипеть. Суп готов!