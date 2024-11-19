Как приготовить полезный белковый хлеб с творогом?

Согласно статистике, человек съедает в среднем около 15 тонн хлеба за свою жизнь. Однако традиционное хлебобулочное изделие не всегда полезно для здоровья. Специалисты Роспотребнадзора предлагают приготовить более здоровый вариант – белковый хлеб с творогом, сообщает телеканал «Саратов 24».

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Для этого понадобятся следующие ингредиенты: шесть куриных яиц, 18 столовых ложек овсяных отрубей, 10 столовых ложек пшеничных отрубей, 500 г творога, две чайные ложки морской соли и 15 г пищевой соды (разрыхлителя).

Чтобы приготовить хлеб, сначала тщательно взбейте яйца с творогом до однородной массы. Затем добавьте отруби, соль и разрыхлитель, хорошо перемешайте. Получившееся тесто переложите в силиконовую форму и поставьте в разогретую до 180°C духовку на 40 минут. После этого хлеб будет готов к употреблению.

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