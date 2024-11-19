Осенний салат из овощей и фруктов: пошаговый рецепт

Блюдо идеально подходит для уютного семейного ужина.

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«Поделюсь рецептом осеннего салата».

Пришло время экспериментировать с самым осенним продуктом — тыквой. Из неё можно готовить пюре, крем-супы, закуски и, конечно же, салаты. Если хочется чего-то лёгкого на ужин, попробуйте приготовить этот сезонный овощ с грушей и сыром. Необычный салат сочетает в себе фруктовую сладость, пикантность сыра и нежную пряность тыквы.

Ингредиенты:

Основные:

тыква очищенная — 180 г;

груша конференс — 120 г;

адыгейский сыр — 60 г;

тыквенные семечки — 35 г;

рукола — 20 г.

Заправка:

оливковое масло — 3 ст. л.;

сахар тростниковый — 1 ст. л.;

сок лимона — 1 ст. л.;

сушёные листья тимьяна — 1 щепотка;

цедра лимона — 1 щепотка;

чеснок — 1/2 зубчика;

горчица дижонская зерновая — 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. Включите духовку на прогрев в режиме конвекции при 170°С.

2. Для заправки смешайте сахар и сок лимона. Пропустите чеснок через пресс. Перемешивайте до растворения кристаллов, затем добавьте все остальные компоненты: оливковое масло, листья тимьяна, цедру лимона, чеснок и горчицу.

3. Нарежьте тыкву крупными кусочками со стороной не меньше 3–5 см. Покройте её небольшим количеством заправки.

4. Застелите противень пергаментом для запекания и выложите тыкву. Запекайте примерно 15–20 минут до образования печёностей и полной мягкости внутри.

5. Достаньте тыкву из духовки и дайте ей полностью остыть.

6. На сухой сковороде поджарьте тыквенные семечки до треска, периодически помешивая. Снимите с огня.

7. Раскрошите сыр на крупные кусочки. Разрежьте грушу вдоль пополам, а затем – на четвертинки. Удалите сердцевину, нарежьте мякоть тонкими ломтиками.

8. Выложите печёную тыкву на две плоские тарелки. Сверху распределите руколу, разложите ломтики груши и сыра. Полейте салат заправкой и присыпьте жареными тыквенными семечками.

Тёплые осенние дни идеально подходят для уютных семейных ужинов и дружеских встреч, на которых такой салат станет настоящим украшением стола.