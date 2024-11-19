Малосоленая красная рыба — идеальное дополнение к завтраку, закускам или праздничному столу. Приготовить закуску можно дома всего за пару часов. Рецепт не требует сложных ингредиентов и подходит даже для тех, кто готовит впервые.

Для начала вам понадобится филе красной рыбы. Нарежьте его на ломтики желаемой толщины – так рыба лучше пропитается рассолом.

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Сам рассол готовится из доступных компонентов. В 70 миллилитров кипятка добавьте пять чайных ложек соли и столько же сахара. Перемешивайте, пока кристаллы полностью не растворятся. Затем влейте 100 миллилитров растительного масла и добавьте специи для рыбы по вкусу.

Обмакните каждый кусочек рыбы в рассол, чтобы он равномерно покрывал поверхность. Выложите рыбу в подходящую емкость, закройте крышкой и отправьте в холодильник на два часа.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @ired_cap.