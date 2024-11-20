Простые рецепты для новогоднего стола

В конце года россияне традиционно планируют новогоднее меню: кроме классических оливье, шампанского и мандаринов, готовят закуски, горячее и десерты. Для тех, кому надоело готовить по стандартным советским рецептам, «Лента.ру» вместе с поварами и технологами собрала лучшие идеи блюд для новогоднего застолья — 2025.

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Что должно быть на новогоднем столе в год Змеи

Символом наступающего 2025 года, согласно восточному гороскопу, станет Зеленая Деревянная Змея.

Змеи — хищники, поэтому на столе на Новый год будут уместны любые блюда из мяса и рыбы.

Можно также символически поддержать «змеиную» цветовую гамму и добавить на стол больше зеленых акцентов — например, сделать салат или рулетики из огурцов, выложить на гарнир больше зелени, листьев салата, посыпать горячее рубленым укропом. Сервировать сами блюда тоже можно оригинально — например, выложить закуски змейкой.

Рецепты закусок на Новый год — 2025

Томатные тарталетки с творожным сыром и семгой

Тарталетки — всегда удачный выбор для новогоднего застолья, но покупные песочные варианты не всегда вкусные, лучше их приготовить самостоятельно, посоветовала в беседе с «Лентой.ру» бренд-менеджер компании «Пиканта» Анна Киричек.

Ингредиенты для теста:

Мука пшеничная — 250 граммов;

Масло сливочное (холодное) — 150 граммов;

Яйцо — 1 штука;

Протертая мякоть томатов — 5 столовых ложек;

Соль — четверть чайной ложки.

Ингредиенты для начинки:

Филе слабосоленой семги — 150 граммов;

Творожный сыр (например, филадельфия, рикотта или маскарпоне) — 150 граммов;

Лимонный сок — 1 чайная ложка (по желанию);

Зелень (укроп, петрушка, базилик) — по вкусу (около одной столовой ложки нарезанной зелени);

Соль и черный молотый перец — по вкусу.

Ингредиенты для украшения:

Веточки зелени (укроп, петрушка, базилик) — по вкусу;

Лимон — для нарезки ломтиками, по желанию.

Приготовление:

Смешайте в миске 250 граммов муки и половину чайной ложки соли. Добавьте 150 граммов холодного сливочного масла, нарезанного кубиками, и разотрите в крошку. Вбейте яйцо и добавьте пять столовых ложек протертых томатов. Замесите тесто, заверните в пленку и охладите в течение 30 минут. C помощью стакана или формы для тарталеток вырежьте из теста кружки диаметром чуть больше диаметра формы (чтобы тесто немного заходило за ее края). Если нет специализированных, можно использовать силиконовые или бумажные формы для кексов. Выложите тесто в формы для тарталеток, аккуратно прижмите его ко дну и по бокам. Несколько раз проткните дно вилкой, чтобы тесто не поднялось при выпекании. Выпекайте в разогретой духовке 15-20 минут, пока тарталетки не станут золотистыми и хрустящими. Нарежьте 150 граммов семги мелкими кубиками (или тонкими ломтиками). В миске смешайте 100 граммов творожного сыра с одной чайной ложкой лимонного сока, добавьте столовую ложку нарезанной зелени (отлично подойдут укроп и петрушка), а также соль и перец. Когда тарталетки полностью остынут, наполните каждую порцией начинки — примерно 1-1,5 столовой ложки с горкой. Разложите сырную массу по тарталеткам, сверху — семгу. Украсьте зеленью и тонкими дольками лимона — по желанию.

Баклажаны со страчателлой на томатной подушке

Нежный сливочный сыр страчателла отлично сочетается с баклажанами и помидорами, продолжает Киричек. Такую закуску готовить просто, при этом наверняка она придется по вкусу большинству гостей.

Ингредиенты:

Баклажаны — 2 штуки;

Соль — по вкусу;

Чеснок — 2-3 зубчика (по желанию);

Тимьян — несколько веточек (или по вкусу);

Оливковое масло — 2-3 столовые ложки;

Песто — 2-3 столовые ложки (можно использовать готовый или приготовить самостоятельно).

Для томатного соуса:

Протертая мякоть томатов — 200 миллилитров;

Оливковое масло — 1-2 столовые ложки;

Соль и перец — по вкусу;

Базилик свежий — несколько листиков (можно заменить сушеным);

Приготовление:

Разрежьте баклажаны вдоль пополам, каждую половинку посолите с обеих сторон. Чеснок нарежьте тонкими слайсами — он придаст блюду пряный аромат. На фольгу выложите половинки баклажанов, сбрызните оливковым маслом, добавьте чеснок и тимьян. Заверните баклажаны в фольгу. Поставьте в разогретую до 180°C духовку или в конвекционную печь на 10-15 минут. После этого проверьте мягкость баклажанов: если они легко протыкаются вилкой — значит, готовы. В небольшой кастрюле разогрейте оливковое масло, добавьте протертые томаты, несколько листиков базилика, посолите и поперчите по вкусу. Потушите соус на слабом огне 5-7 минут, чтобы он немного уварился и стал ароматным. Достаньте баклажаны из фольги, аккуратно развернув. На тарелку выложите немного томатного соуса. На соус — запеченные баклажаны. Смажьте баклажаны песто, затем сверху выложите страчателлу. Сверху положите несколько ломтиков пармской ветчины, украсьте листьями базилика. Песто можно заменить на другой соус, например, из рикотты с лимоном или орехами. Подавайте сразу, пока баклажаны горячие.

Куриные стрипсы

Куриные стрипсы с хрустящей корочкой — привычное блюдо из фастфуда и беспроигрышный вариант для детского стола. Их просто приготовить дома, они получатся еще вкуснее и определенно полезнее. Рецепт «Ленте.ру» предложил Максим Калпунов, лидер направления технологий сети ресторанов MYBOX:

Ингредиенты:

Куриное филе — 800 граммов;

Панировочные сухари — 250 граммов;

Мука — 100 граммов; яйца — 4 штуки;

Соль и специи (можно использовать паприку, чесночный порошок или куркуму, но для детского варианта лучше обойтись без пряностей) — по вкусу; растительное масло.

Приготовление:

Нарежьте куриное филе на тонкие полоски. Переложите их в глубокую миску. Посолите, добавьте специи и хорошо перемешайте. Разбейте яйца в отдельной миске и слегка взбейте. Добавьте немного соли и любимых приправ. Обваляйте куриное филе сначала в муке, затем обмакните в яйцо и, наконец, обваляйте в панировочных сухарях. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте стрипсы до золотистой корочки с обеих сторон. Выложите готовые кусочки на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подавайте горячими с кетчупом или соусом барбекю.

Совет от повара: если время позволяет, лучше замариновать мясо хотя бы на пару часов в минеральной воде. Газировка размягчает структуру курицы, сохраняя ее сочность в процессе жарки.

Креветка-попкорн

«Невозможно представить новогодний стол без морепродуктов. Креветки-попкорн удобно есть руками — закуска подойдет для детского стола. А еще блюдо любят за нежный вкус и оригинальный внешний вид», — отметил Максим Калпунов.

Ингредиенты:

Креветки мелкие очищенные — 500 граммов;

Пшеничная мука — 50 граммов;

Кукурузная мука — 50 граммов;

Яичные белки — 4 штуки;

Чеснок (сушеный) — 1 чайная ложка;

Соль — по вкусу; растительное масло для жарки.

Приготовление:

Очищенные креветки промойте под проточной водой, обсушите бумажным полотенцем и посолите. Возьмите две плоские емкости. В одну насыпьте пшеничную муку с солью и чесночным порошком, а в другую — кукурузную муку. В отдельной миске взбейте яичные белки и начните «собирать» блюдо. Обваляйте креветку в пшеничной муке, затем окуните ее в белок и снова переложите на тарелку с мукой, но уже кукурузной. Разогрейте масло в глубокой кастрюле или во фритюрнице. Обжаривайте креветки около пяти минут до золотистой корочки. Обязательно избавьтесь от лишнего масла, промокнув кусочки бумажным полотенцем. Украсьте по желанию креветки мелко рубленной зеленью.

Чтобы хрустящие закуски стали еще вкуснее и интереснее, добавьте на стол разнообразные соусы: кетчуп, чесночный, барбекю, медово-горчичный или легкий йогуртовый дип с зеленью.

«Елочки» из слоеного теста с беконом и сыром

Оригинальная закуска — «елочка» из слоеного теста с беконом и сыром — придется по вкусу всем гостям и особенно детям. Это блюдо не только сытное, но и очень эффектное, оно станет отличным украшением праздничного стола.

Ингредиенты:

Упаковка слоеного теста — 500 граммов (можно использовать как дрожжевое, так и бездрожжевое);

Бекон — 150 граммов;

Твердый сыр — 150 граммов (подойдет и недорогой «Российский»);

Яйцо — 1 штука;

Соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Разморозьте слоеное тесто (если использовали замороженное). Нарежьте бекон на тонкие полоски. Натрите сыр на крупной терке. Разделите тесто на две равные части, если оно свернуто в рулет. Либо возьмите один пласт из двух, если в упаковке два квадратика теста. Раскатайте одну половину до толщины в 3-5 миллиметров. Размер «коржа» должен быть достаточным для того, чтобы вырезать из него елочку. С помощью ножа или пиццерезки вырежьте елку, не забудьте про ствол. На получившуюся «елочку» выложите полосками бекон, а затем посыпьте натертым сыр. Раскатайте вторую часть теста, накройте ей первую часть и вырежьте по форме. Прижмите вилкой края, чтобы они скрепились между собой. И сделайте несколько надрезов ножом или проколите вилкой тесто в разных местах, чтобы пар выходил наружу. Взбейте яйцо и смажьте «елочку» сверху, чтобы она подрумянилась при запекании и стала блестящей. Выпекайте в заранее разогретой до 180°C духовке около 25-30 минут или до золотистого цвета.

Какие еще закуски можно подать на Новый год

Канапе с различными начинками. В качестве основы подойдут поджаренные кусочки хлеба или сыр. Дополнить их можно красной рыбой, оливками или помидорами черри.

В качестве основы подойдут поджаренные кусочки хлеба или сыр. Дополнить их можно красной рыбой, оливками или помидорами черри. Мини-пирожки с мясом и грибами. Они будут хороши как в горячем, так и в холодном виде.

Они будут хороши как в горячем, так и в холодном виде. Брускетты с помидорами и базиликом. Классический итальянский рецепт, отлично подходят к вину. Поджарьте хлеб в тостере, натрите чесноком, выложите сверху томаты и базилик, сбрызните оливковым маслом и посыпьте пармезаном.

Салаты к новогоднему столу — 2025

Оливье с копченой курицей

Салат оливье — король традиционного новогоднего стола. Обычно его готовят с вареной колбасой, но можно и поэкспериментировать — например, заменить ее на копченую курицу. Так привычное блюдо заиграет новыми вкусами.

Ингредиенты:

Копченая курица — 300 граммов;

Картофель — 3 штуки среднего размера;

Морковь — 1 крупная или 2 среднего размера;

Яйца — 5 штук;

Консервированный горошек — 200 граммов;

Майонез — по вкусу;

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Отварите картошку, морковь и яйца, остудите и нарежьте кубиками. Копченую курицу очистите от кожи и также нарежьте мелкими кубиками. Смешайте все ингредиенты в большой миске, добавьте горошек, майонез, соль и перец. Хорошо перемешайте.

Восточный салат с киноа

Необычный и сытный салат можно приготовить на Новый год и без майонеза. Он отлично подойдет тем, кто следит за фигурой, или страдает диабетом, подчеркнул в беседе с «Лентой.ру» повар сети ресторанов «Восточный базар» Ренат Тагиров.

Ингредиенты:

Киноа — 100 граммов;

Манго — 1 штука;

Авокадо — 1 штука;

Красный сладкий перец — один некрупный;

Красный лук — половина головки;

Лайм — 1 штука (понадобится только сок);

Оливковое масло — 1 столовая ложка;

Соль, перец, кинза — по вкусу.

Приготовление:

Отварите киноа согласно инструкции на упаковке и дайте остыть. Нарежьте манго, авокадо и перец кубиками, а лук порубите как можно мельче, чтобы твердые кусочки не «спорили» с мягкими овощами и фруктами. В большой миске смешайте киноа и нарезанные ингредиенты. Заправьте соком лайма, оливковым маслом, добавьте соль, перец и кинзу. Перемешайте — и салат готов! Подавать к столу его лучше сразу после приготовления.

Салат с грушей и дорблю

Груша, сыр с плесенью, бальзамический уксус — изысканное, деликатесное сочетание. Такой салат отлично подойдет к вину, отметил собеседник «Ленты.ру».

Ингредиенты:

Груша — 2 спелых плода;

Дорблю — 100 граммов;

Грецкие орехи — 50 граммов;

Салат (рукола или смешанная зелень) — 100 граммов;

Мед — 2 столовые ложки;

Бальзамический уксус — 2 столовые ложки;

Соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Груши нарежьте тонкими дольками. Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде до золотистого цвета. Готовые орехи будут пахнуть тепло и пряно. Перемешивайте почаще, чтобы орехи не сгорели, а тепло распределилось равномерно. В миске смешайте салат, дольки груши и кусочки дорблю. Добавьте измельченные ножом или в блендере орехи. Смешайте мед и бальзамический уксус, соль и перец, полейте получившейся заправкой салат. Аккуратно перемешайте его двумя ложками, чтобы не повредить руколу и не раскрошить сыр.

Какие еще салаты можно подать к столу

Оливье с морепродуктами. Добавление креветок или кальмаров вместо колбасы превратит всем известное блюдо в совершенно новый салат. А вместо обычного майонеза попробуйте легкую заправку из оливкового масла и лимонного сока.

Добавление креветок или кальмаров вместо колбасы превратит всем известное блюдо в совершенно новый салат. А вместо обычного майонеза попробуйте легкую заправку из оливкового масла и лимонного сока. Салат «Цезарь» с курицей и авокадо. Куриное филе, свежие листья салата, авокадо и хрустящие гренки — отличный вариант для тех, кто следит за фигурой.

Куриное филе, свежие листья салата, авокадо и хрустящие гренки — отличный вариант для тех, кто следит за фигурой. Свекольный салат с грецкими орехами и сыром фета. Даже такой простой овощ как свекла заиграет по-новому и станет изысканным угощением, которое не стыдно подать гостям.

Горячие блюда на Новый год — 2025

Горячее — звезда новогоднего стола. Сделать его стоит не только вкусным, но и красивым. Накануне праздника стоит немного постараться, чтобы главное блюдо получилось эффектным.

Картофляники с мясом

Неожиданный выбор для новогоднего стола — картофляники с мясом. Это блюдо из традиционной белорусской кухни очень вкусное и сытное. А самое приятное, что на второй день оно становится еще вкуснее, поскольку пропитывается мясным соком, отметил в беседе с «Лентой.ру» повар Евгений Добрянкин.

Ингредиенты:

Картофель — 500 граммов;

Мясной фарш (свинина, говядина или курица — по вашему выбору) — 300 граммов;

Лук — 1 небольшая головка;

Яйцо — 1 штука;

Муки — 100 граммов (и немного для панировки, если нужно);

Соль — 1 чайная ложка;

Черный молотый перец — половина чайной ложки;

Паприка (по желанию) — половина чайной ложки;

Растительное масло для жарки;

Зелень для подачи (укроп, петрушка).

Приготовление:

Мелко нарежьте лук и обжарьте его на сковороде с небольшим количеством растительного масла до золотистого цвета. В миске смешайте обжаренный лук с мясным фаршем, добавьте соль, перец и паприку. Хорошо перемешайте и уберите в холодильник. Очистите картофель и натрите его на крупной терке. Отожмите натертый картофель от лишней жидкости (можно использовать марлю или просто отжать руками). В картофель добавьте яйцо и муку. Хорошо перемешайте до получения однородной массы. По вкусу можно добавить также соль и перец. На разогретую сковороду с растительным маслом положите небольшое количество картофельной массы (приблизительно одну-две столовые ложки) и придайте ей форму лепешки. В центр каждой из них добавьте чайную ложку мясной начинки, накройте ее картофельной массой сверху и прижмите, чтобы начинка была закрыта. Обжаривайте картофляники на среднем огне до золотистой корочки (примерно три-четыре минуты с каждой стороны). Выложите готовые картофляники на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла. Подавайте картофляники горячими, можно со сметаной или кисло-сладким соусом. Украсьте свежей зеленью по желанию.

Лазанья

Чаще всего на новогодний стол подают картофель в сочетании с мясом, но можно пойти нестандартным путем и предложить гостям лазанью. Это сытное итальянское блюдо оценят даже дети.

Ингредиенты для мясного соуса:

Фарш (свинина + говядина) — 400 граммов;

Луковица — 1 небольшая;

Чеснок — 2-3 зубчика;

Протертые томаты — 400 граммов;

Оливковое масло — для жарки;

Соль и перец — по вкусу;

Орегано и базилик — по 1 чайной ложке.

Ингредиенты для соуса бешамель:

Сливочное масло — 50 граммов;

Мука — 50 граммов;

Молоко — 500 миллилитров;

Соль, перец и мускатный орех — по вкусу.

Ингредиенты для сборки:

Листы лазаньи — примерно 9-12 штук, в зависимости от формы;

Тертый сыр (моцарелла или пармезан) — 200 граммов.

Приготовление:

Мелко нарежьте лук и чеснок. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте нарезанные овощи до золотистого цвета. Главное — не пережарить, иначе чеснок начнет гореть Добавьте фарш и жарьте до готовности. Разбивайте комки. Введите в смесь протертые томаты, добавьте орегано, базилик, соль и перец. Тушите соус на медленном огне 20-30 минут, пока он не загустеет. Приступаем к приготовлению соуса бешамель. В небольшой кастрюле растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте муку и обжарьте ее, помешивая, две-три минуты до золотистости. Постепенно влейте молоко, продолжая мешать, чтобы избежать комков. Готовьте соус, пока он не загустеет (примерно пять-семь минут). Приправьте солью, перцем и мускатным орехом. Настало время собирать лазанью. Разогрейте духовку до 180°C. На дно формы для запекания налейте немного мясного соуса. Выложите первый слой листов лазаньи. Затем добавьте слой мясного соуса, полейте соусом бешамель и посыпьте тертым сыром. Повторяйте слои (листы лазаньи — мясной соус — бешамель — сыр) до тех пор, пока не закончатся ингредиенты. Последними слоями должны быть соус бешамель и сыр. Накройте форму фольгой и выпекайте лазанью в разогретой духовке 25 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15-20 минут до золотистой корочки. Дайте лазанье 10-15 минут «отдохнуть» перед тем, как нарезать. Подавайте горячей прямо в форме для запекания.

Какое еще горячее можно подать на Новый год

Запеченная утка с яблоками и медом. Это традиционный новогодний деликатес. Утку начините яблоками и специями, зашейте и обмажьте смесью растительного масла и меда, после чего запекайте до золотистой корочки.

Это традиционный новогодний деликатес. Утку начините яблоками и специями, зашейте и обмажьте смесью растительного масла и меда, после чего запекайте до золотистой корочки. Лосось с лимоном и травами. Рыба, запеченная в духовке с пряностями и лимоном, не только легкое и полезное блюдо, но и отлично сочетается с любыми салатами.

Как успеть все приготовить на новогодний стол

Приготовление блюд на большой новогодний стол обычно отнимает много времени и сил. Хозяйке, которая с раннего утра стояла у плиты, под бой курантов уже хочется не веселиться, а прилечь отдохнуть. Вот несколько советов, как сделать так, чтобы энергии хватило на все.

Готовьте 30 декабря

Некоторые блюда можно приготовить заранее: например, разложенные по менажницам колбасные и мясные нарезки не потеряют внешний вид, если распределить угощение накануне праздника и затянуть тарелки пищевой пленкой.

Также можно заранее собрать некоторые салаты. К примеру, сельдь под шубой, которую многие готовят на Новый год, можно сделать вечером 30 декабря. Постояв ночь и день в холодильнике, она станет только вкуснее.

Сделайте заготовки

Подготовить некоторые овощи и яйца можно за день и даже за два до праздника. Обычно картофель, морковь и свекла варятся долго, поэтому вы можете отварить их за пару дней до Нового года и, не очищая, положить в холодильник. Также можно поступить и с яйцами.

При правильном хранении вареные яйца сохраняют свежесть до четырех дней.

Потратьте несколько минут на то, чтобы подсчитать, сколько конкретно яиц потребуется на все салаты и закуски на столе, сколько курицы или рыбы нужно на горячее и в салаты. Готовьте одинаковые ингредиенты сразу под все блюда, а не по отдельности, это существенно экономит время.

Не бойтесь покупать полуфабрикаты

Полуфабрикаты не так страшны, как о них принято думать. Для экономии времени можно купить уже отваренные овощи в вакуумной упаковке — например, свеклу. Мясо на горячее можно купить или сразу нарезанное, или при покупке на рынке попросить мясника разделить большой кусок на порции.