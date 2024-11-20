Запатентована антистресс-кормовая добавка для рыб

Ученые Чувашского ГАУ запатентовали способ получения кормовой добавки для обеспечения здоровья и реализации биологического потенциала рыб. Кормовая добавка поможет активизировать иммунитет рыб, сталкивающихся со стрессом.

© Sfera.fm

Кормовую добавку применяют для активизации неспецифического иммунитета рыб, реализации их продуктивного и адаптивного потенциала, профилактики и терапии заболеваний различной этиологии, говорится в сообщении университета, с которым ознакомилась sfera.fm. Ученые отмечают, что на разработку этой кормовой добавки их натолкнуло количество стресса, с которым сталкиваются рыбы, выращиваемые в искусственно созданных условиях, что, в свою очередь, приводит к различным патологическим процессам.

Одним из направлений усовершенствования биотехники разведения и выращивания рыб является использование средств адаптогенного действия. Авторы считают, что наиболее оптимальным для профилактики заболеваний и стимуляции роста рыб является применение иммунотропных биологически активных препаратов, а наиболее удобным и эффективным способом — введение в состав комбикорма путем микрокапсулирования с применением агара.