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От супов до десертов: пять блюд с красной фасолью

На первый взгляд может показаться, что рецептов с красной фасолью не так уж много. Разве можно приготовить что-то вкусное, когда в основе — бобовые? Как оказалось, да. В этой статье "Рамблер" поделится вариантами блюд, в которых красная фасоль — главный ингредиент.

От супов до десертов: пять блюд с красной фасолью
© dreamstime.com

Польза красной фасоли

Она является ценным источником растительного белка, поэтому она идеально подходит для вегетарианцев. Красная фасоль содержит витамины группы B, которые необходимы для поддержания нервной системы, а также минералы, такие как железо, кальций и магний, которые необходимы для нормальной работы организма.

Регулярное употребление красной фасоли может улучшить пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки, она помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, этот продукт низкокалориен, что делает его подходящим для тех, кто следит за весом.

1. Суп из красной фасоли с копчеными ребрышками

Ингредиенты:

  • 200 г красной фасоли
  • 300 г копченых свиных ребрышек
  • 1 средняя луковица
  • 1 морковь
  • 2-3 картофелины
  • 2-3 зубчика чеснока
  • 1 лавровый лист
  • Соль, перец по вкусу
  • Оливковое масло

Приготовление:

  1. Замочите фасоль на ночь, а затем промойте ее.
  2. В кастрюле с оливковым маслом обжарьте нарезанный лук и морковь до золотистого цвета.
  3. Добавьте копченые ребрышки, обжаривайте их несколько минут, затем введите фасоль, картофель, чеснок и лавровый лист.
  4. Залейте водой (примерно 1,5 литра) и варите на среднем огне около 1,5 часов, пока фасоль не станет мягкой.
  5. Посолите, поперчите и дайте настояться перед подачей.

2. Теплый салат с красной фасолью и авокадо

Ингредиенты:

  • 1 банка красной фасоли (400 г)
  • 1 авокадо
  • 1 красный перец
  • 1 маленький красный лук
  • 2 ст. ложки оливкового масла
  • Сок 1 лимона
  • Соль, свежемолотый перец по вкусу
  • Зелень для украшения

Приготовление:

  1. Промойте и обсушите красную фасоль.
  2. Нарежьте авокадо, перец и лук небольшими кубиками.
  3. В глубокой миске смешайте все ингредиенты, добавьте оливковое масло и лимонный сок.
  4. Посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте и подавайте.

3. Красная фасоль в пряном соусе с рисом

Ингредиенты:

  • 200 г красной фасоли
  • 200 г длиннозерного риса
  • 1 луковица
  • 2 зубчика чеснока
  • 1 ч. ложка молотой паприки
  • 1 ч. ложка тмина
  • 400 мл томатного сока
  • Оливковое масло, соль, перец по вкусу

Приготовление:

  • Замочите фасоль на ночь, а затем отварите до готовности.
  • Отварите рис в соответствии с рецептом на упаковке.
  • В глубокой сковороде обжарьте нарезанный лук и чеснок на оливковом масле.
  • Добавьте готовую фасоль, томатный сок и специи. Тушите на среднем огне 10-15 минут.
  • Подавайте фасоль в соусе с отварным рисом.

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4. Буррито с красной фасолью

Ингредиенты:

  • 1 банка красной фасоли (400 г)
  • 4 тортильи
  • 1 авокадо
  • 1 помидор
  • 1 маленький лук
  • 100 г сыра (по желанию)
  • Соль, перец, любимые специи по вкусу

Приготовление:

  1. Промойте фасоль и смешайте её с нарезанным помидором, авокадо и луком.
  2. Добавьте соль, перец и специи по вкусу.
  3. На каждой тортилье выложите начинку, добавьте сыр (по желанию), заверните и поджарьте на сковороде по две-три минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

5. Шоколадные блинчики из красной фасоли

Ингредиенты:

  • 1/2 чашки вареной красной фасоли
  • 1/2 чашки овсяной муки
  • 2 ст. ложки какао-порошка
  • 1 ст. ложка сахара
  • 1 ч. ложка разрыхлителя
  • 1 чашка молока
  • Ваниль по вкусу

Приготовление:

  1. Перемешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы.
  2. Разогрейте сковороду и налейте немного теста, готовьте блинчики с обеих сторон до готовности.
  3. Подавайте со сливками или фруктами.

Как видите, из красной фасоли можно сделать множество прекрасных блюд, которые не только будут радовать вкусом, но и насытят на долгое время. Приятного аппетита!

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