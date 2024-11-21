От супов до десертов: пять блюд с красной фасолью
На первый взгляд может показаться, что рецептов с красной фасолью не так уж много. Разве можно приготовить что-то вкусное, когда в основе — бобовые? Как оказалось, да. В этой статье "Рамблер" поделится вариантами блюд, в которых красная фасоль — главный ингредиент.
Польза красной фасоли
Она является ценным источником растительного белка, поэтому она идеально подходит для вегетарианцев. Красная фасоль содержит витамины группы B, которые необходимы для поддержания нервной системы, а также минералы, такие как железо, кальций и магний, которые необходимы для нормальной работы организма.
Регулярное употребление красной фасоли может улучшить пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки, она помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, этот продукт низкокалориен, что делает его подходящим для тех, кто следит за весом.
1. Суп из красной фасоли с копчеными ребрышками
Ингредиенты:
- 200 г красной фасоли
- 300 г копченых свиных ребрышек
- 1 средняя луковица
- 1 морковь
- 2-3 картофелины
- 2-3 зубчика чеснока
- 1 лавровый лист
- Соль, перец по вкусу
- Оливковое масло
Приготовление:
- Замочите фасоль на ночь, а затем промойте ее.
- В кастрюле с оливковым маслом обжарьте нарезанный лук и морковь до золотистого цвета.
- Добавьте копченые ребрышки, обжаривайте их несколько минут, затем введите фасоль, картофель, чеснок и лавровый лист.
- Залейте водой (примерно 1,5 литра) и варите на среднем огне около 1,5 часов, пока фасоль не станет мягкой.
- Посолите, поперчите и дайте настояться перед подачей.
2. Теплый салат с красной фасолью и авокадо
Ингредиенты:
- 1 банка красной фасоли (400 г)
- 1 авокадо
- 1 красный перец
- 1 маленький красный лук
- 2 ст. ложки оливкового масла
- Сок 1 лимона
- Соль, свежемолотый перец по вкусу
- Зелень для украшения
Приготовление:
- Промойте и обсушите красную фасоль.
- Нарежьте авокадо, перец и лук небольшими кубиками.
- В глубокой миске смешайте все ингредиенты, добавьте оливковое масло и лимонный сок.
- Посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте и подавайте.
3. Красная фасоль в пряном соусе с рисом
Ингредиенты:
- 200 г красной фасоли
- 200 г длиннозерного риса
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 1 ч. ложка молотой паприки
- 1 ч. ложка тмина
- 400 мл томатного сока
- Оливковое масло, соль, перец по вкусу
Приготовление:
- Замочите фасоль на ночь, а затем отварите до готовности.
- Отварите рис в соответствии с рецептом на упаковке.
- В глубокой сковороде обжарьте нарезанный лук и чеснок на оливковом масле.
- Добавьте готовую фасоль, томатный сок и специи. Тушите на среднем огне 10-15 минут.
- Подавайте фасоль в соусе с отварным рисом.
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4. Буррито с красной фасолью
Ингредиенты:
- 1 банка красной фасоли (400 г)
- 4 тортильи
- 1 авокадо
- 1 помидор
- 1 маленький лук
- 100 г сыра (по желанию)
- Соль, перец, любимые специи по вкусу
Приготовление:
- Промойте фасоль и смешайте её с нарезанным помидором, авокадо и луком.
- Добавьте соль, перец и специи по вкусу.
- На каждой тортилье выложите начинку, добавьте сыр (по желанию), заверните и поджарьте на сковороде по две-три минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
5. Шоколадные блинчики из красной фасоли
Ингредиенты:
- 1/2 чашки вареной красной фасоли
- 1/2 чашки овсяной муки
- 2 ст. ложки какао-порошка
- 1 ст. ложка сахара
- 1 ч. ложка разрыхлителя
- 1 чашка молока
- Ваниль по вкусу
Приготовление:
- Перемешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы.
- Разогрейте сковороду и налейте немного теста, готовьте блинчики с обеих сторон до готовности.
- Подавайте со сливками или фруктами.
Как видите, из красной фасоли можно сделать множество прекрасных блюд, которые не только будут радовать вкусом, но и насытят на долгое время. Приятного аппетита!
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