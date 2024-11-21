От супов до десертов: пять блюд с красной фасолью

На первый взгляд может показаться, что рецептов с красной фасолью не так уж много. Разве можно приготовить что-то вкусное, когда в основе — бобовые? Как оказалось, да. В этой статье "Рамблер" поделится вариантами блюд, в которых красная фасоль — главный ингредиент.

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Польза красной фасоли

Она является ценным источником растительного белка, поэтому она идеально подходит для вегетарианцев. Красная фасоль содержит витамины группы B, которые необходимы для поддержания нервной системы, а также минералы, такие как железо, кальций и магний, которые необходимы для нормальной работы организма.

Регулярное употребление красной фасоли может улучшить пищеварение благодаря высокому содержанию клетчатки, она помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, этот продукт низкокалориен, что делает его подходящим для тех, кто следит за весом.

1. Суп из красной фасоли с копчеными ребрышками

Ингредиенты:

200 г красной фасоли

300 г копченых свиных ребрышек

1 средняя луковица

1 морковь

2-3 картофелины

2-3 зубчика чеснока

1 лавровый лист

Соль, перец по вкусу

Оливковое масло

Приготовление:

Замочите фасоль на ночь, а затем промойте ее. В кастрюле с оливковым маслом обжарьте нарезанный лук и морковь до золотистого цвета. Добавьте копченые ребрышки, обжаривайте их несколько минут, затем введите фасоль, картофель, чеснок и лавровый лист. Залейте водой (примерно 1,5 литра) и варите на среднем огне около 1,5 часов, пока фасоль не станет мягкой. Посолите, поперчите и дайте настояться перед подачей.

2. Теплый салат с красной фасолью и авокадо

Ингредиенты:

1 банка красной фасоли (400 г)

1 авокадо

1 красный перец

1 маленький красный лук

2 ст. ложки оливкового масла

Сок 1 лимона

Соль, свежемолотый перец по вкусу

Зелень для украшения

Приготовление:

Промойте и обсушите красную фасоль. Нарежьте авокадо, перец и лук небольшими кубиками. В глубокой миске смешайте все ингредиенты, добавьте оливковое масло и лимонный сок. Посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте и подавайте.

3. Красная фасоль в пряном соусе с рисом

Ингредиенты:

200 г красной фасоли

200 г длиннозерного риса

1 луковица

2 зубчика чеснока

1 ч. ложка молотой паприки

1 ч. ложка тмина

400 мл томатного сока

Оливковое масло, соль, перец по вкусу

Приготовление:

Замочите фасоль на ночь, а затем отварите до готовности.

Отварите рис в соответствии с рецептом на упаковке.

В глубокой сковороде обжарьте нарезанный лук и чеснок на оливковом масле.

Добавьте готовую фасоль, томатный сок и специи. Тушите на среднем огне 10-15 минут.

Подавайте фасоль в соусе с отварным рисом.

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4. Буррито с красной фасолью

Ингредиенты:

1 банка красной фасоли (400 г)

4 тортильи

1 авокадо

1 помидор

1 маленький лук

100 г сыра (по желанию)

Соль, перец, любимые специи по вкусу

Приготовление:

Промойте фасоль и смешайте её с нарезанным помидором, авокадо и луком. Добавьте соль, перец и специи по вкусу. На каждой тортилье выложите начинку, добавьте сыр (по желанию), заверните и поджарьте на сковороде по две-три минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

5. Шоколадные блинчики из красной фасоли

Ингредиенты:

1/2 чашки вареной красной фасоли

1/2 чашки овсяной муки

2 ст. ложки какао-порошка

1 ст. ложка сахара

1 ч. ложка разрыхлителя

1 чашка молока

Ваниль по вкусу

Приготовление:

Перемешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной массы. Разогрейте сковороду и налейте немного теста, готовьте блинчики с обеих сторон до готовности. Подавайте со сливками или фруктами.

Как видите, из красной фасоли можно сделать множество прекрасных блюд, которые не только будут радовать вкусом, но и насытят на долгое время. Приятного аппетита!

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