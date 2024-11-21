Школьники назвали свои любимые блюдами в столовых

Специалисты получили около 2,3 млн откликов от подмосковных школьников и их родителей на тему качества питания, предоставляемого в общеобразовательных организациях. Свыше 54% родителей рассказали, что их чадам нравится обедать в школьных столовых. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования региона.

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Больше всего подмосковные школьники любят пельмени, макароны с сыром и блинчики. А вот кабачковая икра, тушеная капуста и рыбные котлеты детского восторга не вызывают.

Голосование проходит в несколько этапов, первый завершился в октябре. К нему присоединились более 70 тысяч родителей, чьи дети учатся в разных школах региона. Принять участие в аналогичных проверках можно с помощью приложения «Моя школа». Кроме того, в Московской области продолжается реализация проекта «Родительский контроль», который также позволяет попробовать еду в школьной столовой.

Ранее сообщалось, что в России могут вернуть систему начисления оценок за поведение в классе. Пятерки предлагается ставить за отсутствие пропусков без уважительной причины, опрятный внешний вид, вежливое общение с педагогами и одноклассниками.