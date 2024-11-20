В российских городах-миллионниках стали чаще питаться готовой едой из доставки

Каждый третий житель России (31%) заказывает упакованную в лотки еду в сервисах доставки, следует из результатов опроса агентства OMI.

© Газета.Ru

Чаще всего (77% случаев) россияне заказывают готовую еду из-за удобства и экономии времени. Также 53% опрошенных заказывают готовую еду из-за разнообразия, 35% − не хотят или не умеют готовить, 25% уверены в качестве и безопасности продуктов, а для 14% удобен подсчет калорий.

Чуть больше трети (36%) респондентов заявили, что готовая еда в лотках вкуснее домашней. По мнению 41% опрошенных, этого удается добиться благодаря разнообразию рецептов, 40% отмечают профессиональный уровень готовки, 28% − стандартизацию качества, 25% − высокое качество ингредиентов, а 23% назвали главной причиной идеальной сочетание специй.

Большинство опрошенных (62%) заказывают готовую еду в лотках домой, 43% − на учебу или работу, 38% − для мероприятий, 37% − для совместных ужинов с друзьями, а 33% − во время путешествий.

Говоря о способах заказа готовой еды в доставке, 40% респондентов заявили, что делают это преимущественно онлайн. При выборе еды для 91% опрошенных важно доверие к производителю. Сервисы, вызывающие наиболее высокий уровень доверия среди респондентов, – Яндекс Еда (91%), ВкусВилл, Самокат и Яндекс Лавка (по 89%).

Что касается блюд, 65% заказывают блюда с мясом, 57% − с птицей, 40% − с рыбой или морепродуктами, а 39% − с овощами. Также почти половина россиян (48%) заказывают сырники и запеканки, а каши и омлеты − 25% и 24% соответственно.

Всего в исследовании агентства OMI приняли участие 1200 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников.