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Просто и полезно — классический бутерброд с селедкой

Классический бутерброд с селедкой — простое и полезное блюдо, которое идеально подходит для перекуса или легкого ужина. Селедка богата омега-3 жирными кислотами, витаминами группы B и минералами, такими как калий, натрий и фосфор.

Как приготовить классический бутерброд с селедкой
© unsplash

Ингредиенты

  • Черный хлеб — 1 ломоть;
  • Сельдь — 50 г;
  • Сливочное масло — для намазки;
  • Лук — несколько колец;
  • Укроп — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Обильно намажьте черный хлеб сливочным маслом. Сверху положите филе сельди.
  2. Посыпьте рыбу луком, нарезанным тонкими кольцами, и укропом. Приятного аппетита!

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