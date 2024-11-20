Как приготовить классический бутерброд с селедкой

Классический бутерброд с селедкой — простое и полезное блюдо, которое идеально подходит для перекуса или легкого ужина. Селедка богата омега-3 жирными кислотами, витаминами группы B и минералами, такими как калий, натрий и фосфор.

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Ингредиенты

Черный хлеб — 1 ломоть;

Сельдь — 50 г;

Сливочное масло — для намазки;

Лук — несколько колец;

Укроп — по вкусу.

Способ приготовления

Обильно намажьте черный хлеб сливочным маслом. Сверху положите филе сельди. Посыпьте рыбу луком, нарезанным тонкими кольцами, и укропом. Приятного аппетита!

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