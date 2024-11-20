Рецепт бутерброда с селедкой и сливочным сыром

Нежный перекус — бутерброд с селедкой и сливочным сыром
Бутерброд с селедкой и сливочным сыром станет отличным дополнением как к новогоднему столу, так и к повседневному меню. Легкая сливочная нотка отлично сочетается с рыбой, а лук добавит блюду приятной свежести.
Ингредиенты
- Ржаной хлеб — 1 кусок;
- Селедка — 50 г;
- Сливочный сыр — для намазки;
- Огурчик — 1 шт;
- Зеленый лук — по вкусу.
Способ приготовления
- Сливочный сыр смешать с измельченным зеленым луком. Получившейся смесью смазать ломоть хлеба.
- Огурчик очистить от кожуры и нарезать тонкими полосками.
- На хлеб выкладываем огуречные полоски и сельдь. Приятного аппетита!
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