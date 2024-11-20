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Нежный перекус — бутерброд с селедкой и сливочным сыром

Бутерброд с селедкой и сливочным сыром станет отличным дополнением как к новогоднему столу, так и к повседневному меню. Легкая сливочная нотка отлично сочетается с рыбой, а лук добавит блюду приятной свежести.

Рецепт бутерброда с селедкой и сливочным сыром
© unsplash

Ингредиенты

  • Ржаной хлеб — 1 кусок;
  • Селедка — 50 г;
  • Сливочный сыр — для намазки;
  • Огурчик — 1 шт;
  • Зеленый лук — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Сливочный сыр смешать с измельченным зеленым луком. Получившейся смесью смазать ломоть хлеба.
  2. Огурчик очистить от кожуры и нарезать тонкими полосками.
  3. На хлеб выкладываем огуречные полоски и сельдь. Приятного аппетита!

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Еда