Рецепт бутерброда с селедкой и сливочным сыром

Бутерброд с селедкой и сливочным сыром станет отличным дополнением как к новогоднему столу, так и к повседневному меню. Легкая сливочная нотка отлично сочетается с рыбой, а лук добавит блюду приятной свежести.

© unsplash

Ингредиенты

Ржаной хлеб — 1 кусок;

Селедка — 50 г;

Сливочный сыр — для намазки;

Огурчик — 1 шт;

Зеленый лук — по вкусу.

Способ приготовления

Сливочный сыр смешать с измельченным зеленым луком. Получившейся смесью смазать ломоть хлеба. Огурчик очистить от кожуры и нарезать тонкими полосками. На хлеб выкладываем огуречные полоски и сельдь. Приятного аппетита!

Также предлагаем приготовить цветную капусту с яйцом на сковороде.