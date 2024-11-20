Хрустящий бутерброд с селедкой — аппетитная закуска, которую легко приготовить на домашней кухне. Сочетание нежной рыбки в масле с чесночным хлебом запомнится вам долго.

Ингредиенты

Черный хлеб — 1 ломоть

Селедка — 50 г

Чеснок — 1 долька

Красный лук — несколько колечек

Соль — по вкусу

Способ приготовления Хлеб подсушить на сухой разогретой сковороде. Порубить лук на тонкие кольца. Натереть чесноком с солью хлебную корочку с двух сторон. На почти готовую брускетту выложить кусочки селедки. Украсить закуску красным луком. Приятного аппетита!

Также предлагаем приготовить брускетту с мандаринами.

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