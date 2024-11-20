Хрустящий перекус — бутерброд с селедкой и луком
Хрустящий бутерброд с селедкой — аппетитная закуска, которую легко приготовить на домашней кухне. Сочетание нежной рыбки в масле с чесночным хлебом запомнится вам долго.
Ингредиенты
Черный хлеб — 1 ломоть
Селедка — 50 г
Чеснок — 1 долька
Красный лук — несколько колечек
Соль — по вкусу
Способ приготовления Хлеб подсушить на сухой разогретой сковороде. Порубить лук на тонкие кольца. Натереть чесноком с солью хлебную корочку с двух сторон. На почти готовую брускетту выложить кусочки селедки. Украсить закуску красным луком. Приятного аппетита!
Также предлагаем приготовить брускетту с мандаринами.
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