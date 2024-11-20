Рецепт домашнего сочника на завтрак

Если вам надоело есть по утрам сырники или каши, приготовьте вкусный сочник. Он получится вкусным и порадует даже малоежек.

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Для приготовления возьмите 250 г муки, три яйца, 100 г сливочного масла, 200 г творога, 30 г сметаны 20%, 100 г сахарной пудры, 1/4 чайной ложки разрыхлителя и соль.

Смешайте сливочное масло, яйцо, половину сахарной пудры и щепотку соли. Взбейте все в однородную массу.

200 г муки смешайте с разрыхлителем и добавьте в массу. Разделите тесто на две части и раскатайте их в полоски.

Творог смешайте с остатками пудры, муки и сметаны, добавьте желток. Выложите начинку на край теста, накройте второй половинкой и смажьте желтком. Выпекайте в духовке 20–25 минут.

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