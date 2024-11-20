Порадуйте домочадцев вкуснейшей горбушей в сметане, приготовленной на сковороде. Она получается нежной и не вредит фигуре — всего 161 ккал на 100 г.

Для приготовления возьмите килограмм горбуши, две луковицы, 200 г сметаны, 300 мл воды, столовую ложку муки, две столовых ложки растительного масла, соль и перец по вкусу.

Горбушу очистите от чешуи и внутренностей, промойте и нарежьте на кусочки. Натрите их солью и перцем и обваляйте в муке.

Лук нарежьте перьями и обжарьте на сковороде. Отложите лук на тарелку и на этой же сковороде обжарьте рыбу с двух сторон на сильном огне до хрустящей корочки.

Верните лук, соедините сметану, муку, соль, перец, воду, перемешайте и залейте смесью горбушу. Накройте сковороду крышкой, доведите до кипения, убавьте огонь до минимума и тушите около 15–20 минут. Блюдо готово!

Ранее сообщалось, что горбуша, приготовленная на пару, — отличное решение для разгрузочных дней. Она получается вкусной и не вредит фигуре — всего 164 ккал на 100 г.