Ученые вывели новый сорт фейхоа

На плантациях Субтропического научного центра Российской академии наук в Сочи приступили к массовой уборке экзотического фрукта. Плоды фейхоа, богатые витаминами и выросшие под солнцем у моря, обладают уникальными свойствами со следами йода.

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Именно здесь вывели четыре селекционных сорта - "дагомысский", "сентябрьский", "дачный" и "юбилейный", которые созревают друг за другом, поэтому фрукты можно получать почти всю осень.

Сад фейхоа занимает более гектара - примерно тысяча деревьев. Первое дерево фейхоа было посажено в 1930 году. Оно находится в саду-музее "Дерево Дружбы" и до сих пор, кстати, плодоносит. Массово плантации были засеяны фейхоа в 1980-х, а спустя 20 лет посажены вегетативным способом, что является редкостью и позволяет добиться лучшего урожая.

В Субтропическом научном центре РАН не гонятся за урожаем: главное, чтобы сорт прижился и плоды были крупные.

Посторонних сюда не пускают - все-таки научный центр, где занимаются селекцией и проводят исследования. Девять часов утра, вся территория залита ноябрьским солнцем. И к полудню несколько десятков ящиков полны фейхоа.

«Мы не считали, сколько собрали, — рассказал работник с 14-летним стажем Табрис Сулейманов. — В каждый ящик входит около десяти килограммов, а их только с утра набралось больше десятка, вот и считайте».

Его напарник Мелкон Торлакян собирает фейхоа всего третий год.

«Пенсия маленькая, поэтому приходится подрабатывать. Здесь зарплата составляет 40 тысяч рублей в месяц», — признался собеседник.

Плоды собирают прямо с земли - те, что на деревьях, еще не созрели. Корреспондент "РГ" присоединилась к ним и буквально за десять минут собрала чуть более килограмма. Хватило, чтобы угоститься свежими ягодами, а также на кастрюлю компота и протертое с сахаром варенье к чаю. На месте плоды можно купить по 120 рублей за килограмм - дешевле, чем на развалах, ярмарках и рынках.

При этом в Субтропическом научном центре РАН не гонятся за урожаем. Главное, чтобы сорт прижился и плоды были крупные: встречаются даже размером больше яйца - 160 граммов. С каждого дерева можно собрать до 35 килограммов за сезон.

По словам главного научного сотрудника центра, доктора сельскохозяйственных наук, лауреата Государственной премии РФ Магомеда Омарова, создание четырех отечественных сортов - настоящая гордость селекционеров.

«Чтобы создать сорт, нужно 10-15 лет. "Юбилейный" сейчас находится на стадии оформления. В планах - утвердить новый, пятый под названием "маловский", с частного земельного участка хозяйки по фамилии Малова. Кстати, "дачный" тоже был с дачного участка. Обычно урожайность периодическая, через год», — объясняет он.

Эксперт отметил, что для фейхоа подходит сочинский климат, но только до поселка Лазаревского. Эта культура выдерживает минус 10-12 градусов, а на курорте самая суровая зима была в 1963-1964 годах, когда температура воздуха упала до минус 13. Конечно, тогда растения сильно пострадали.

Родина фейхоа - Южная Америка. В Крыму также встречается немного фейхоа - в Никитском ботаническом саду для коллекции видов. В Дагестане не хватает влаги - в отличие от Сочи, где выпадает 1543 миллиметра осадков в год, там примерно в три раза меньше, а орошение проводить проблематично.

В Сочи много фейхоа есть в частных хозяйствах. На курорте расположены 45 тысяч дачных участков, на каждом из которых растут примерно по пять деревьев фейхоа.

Йод и море

В фейхоа много йода. Правда, оказалось: чем дальше дерево растет от моря, тем меньше йода в плодах. Как ранее опытным путем выяснили сотрудники лаборатории физиологии и биохимии растений, которую здесь сокращенно называют ФБР, в фейхоа содержится рутин (витамин P).

Кстати

Больше всего фейхоа растет в Азербайджане, а также Грузии и США, откуда почти 100 лет назад эта культура попала в нашу страну. Но в промышленном масштабе ее выращивают только в Сочи. В Россию экзотические плоды экспортируются также из Азербайджана.