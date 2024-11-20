Россияне рассказали о своих любимых сладостях из детства

В преддверии Дня матери маркетплейс Flowwow провел опрос среди жителей Екатеринбурга, чтобы выяснить, какие сладости им в детстве готовили мамы и бабушки. Опрос показал, что самым распространенным лакомством оказались блины, а самым популярным домашним тортом — бисквитный с кремом из сгущенки.

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Так, 82% екатеринбуржцев отметили, что чаще всего из десертов ели в детстве блины. 74% опрошенных назвали традиционным домашним лакомством оладьи, 73% — пироги, а 50% — торты. Приготовлением сладостей, как правило, занималась мама (71%), реже — бабушка (31%). Среди десертов, 19% екатеинбуржцев назвали «Медовик», 13% — «Сметанник» и 12% — «Наполеон». Треть (31%) не вспомнили название десерта, а вот самыми популярными ингредиентами для торта жители уральской столицы назвали бисквитные коржи (31%) и крем из сгущенки (35%).

«Flowwow вместе с кондитером TVORIM, екатеринбурженкой Мариной Бодровой на основе этих данных разработали торт "По рецепту мамы". Именно теплые воспоминания о семейных чаепитиях вдохновили нас на создание проекта "По рецепту мамы", в котором отразили любовь и забота наших близких», — рассказал руководитель направления по привлечению и сопровождению внутренних партнеров Flowwow Алексей Белкин.

В рамках проекта «По рецепту мамы» для каждого города был разработан уникальный рецепт, который реализовали и представили на Flowwow местные кондитеры. Ранее ИА «Уральский меридиан» рассказывало про День матери, его историю и как можно отметить.