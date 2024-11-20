Ресторанная закуска дома: брускетта с авокадо

Ресторанная закуска у вас дома — брускетта с авокадо
Брускетта с авокадо — изысканная закуска, которую совсем не трудно приготовить на домашней кухне. Пять минут, и вы уже наслаждаетесь сытным и полезным перекусом.
Ингредиенты
- Чиабатта — 1 кусочек
- Пюре из авокадо — 50 г
- Томат — 70 г
- Красный лук — по вкусу
Способ приготовления
- Чиабатту подсушить на сухой разогретой сковороде.
- Мелко порубить томаты и перец. Чем меньше кубики — тем вкуснее.
- Выложить пасту из авокадо на чиабатту, сверху добавляем томаты и красный лук.
- Готовую брускетту можно поперчить и посолить.