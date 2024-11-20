Ресторанная закуска дома: брускетта с авокадо

Брускетта с авокадо — изысканная закуска, которую совсем не трудно приготовить на домашней кухне. Пять минут, и вы уже наслаждаетесь сытным и полезным перекусом.

Ингредиенты

Чиабатта — 1 кусочек

Пюре из авокадо — 50 г

Томат — 70 г

Красный лук — по вкусу

Способ приготовления