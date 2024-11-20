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Ресторанная закуска у вас дома — брускетта с авокадо

Брускетта с авокадо — изысканная закуска, которую совсем не трудно приготовить на домашней кухне. Пять минут, и вы уже наслаждаетесь сытным и полезным перекусом.

Ресторанная закуска дома: брускетта с авокадо
© РИА Новости

Ингредиенты

  • Чиабатта — 1 кусочек
  • Пюре из авокадо — 50 г
  • Томат — 70 г
  • Красный лук — по вкусу

Способ приготовления

  1. Чиабатту подсушить на сухой разогретой сковороде.
  2. Мелко порубить томаты и перец. Чем меньше кубики — тем вкуснее.
  3. Выложить пасту из авокадо на чиабатту, сверху добавляем томаты и красный лук.
  4. Готовую брускетту можно поперчить и посолить.

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