В Ингушетии решили провести кофейный фестиваль

В Ингушетии собираются провести республиканский кофейный фестиваль. Идею поддержал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

© ТАСС

«Итали Дзауров предложил провести республиканский кофейный фестиваль. Отличная инициатива! Поддерживаю! Развитие молодежного туризма и малого бизнеса — перспективное направление. Поручил оказать организаторам фестиваля всю необходимую помощь», — сообщил Калиматов в своем телеграм-канале по итогам прошедшей накануне «Прямой линии».

Планируемые даты проведения фестиваля пока не уточняются.

В республике также планируется открыть ряд небольших кофеен, в которых можно будет приобрести напитки и выпечку. В ходе «Прямой линии» Калиматов поручил главам районов определить места для размещения таких площадок, например, в парках и рядом с автовокзалами. Открытие кофеен будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства, а также созданию инфраструктуры для туристов, посещающих Ингушетию.

На Северном Кавказе растет интерес как к культуре потребления кофе, так и к различным мероприятиям по популяризации этого напитка. Так, в июле этого года в Дагестане в течение трех дней проходил всероссийский кофейный фестиваль Coffee&Horeca, в рамках которого состоялась массовая дегустация (каппинг) кофе с участием более 2 тысяч человек. В другом регионе, Чечне, проводился фестиваль Coffee Feast.