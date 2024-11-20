Диетолог посоветовал, как выбирать сыр

Разнообразие сыров поражает воображение: от плавленых до твёрдых, от голубых до творожных. Но всегда встаёт вопрос об их качестве, составе и влиянии на здоровье. Что полезнее положить на бутерброд или подать на десерт, «Клопс» узнал у врача-диетолога, терапевта Олега Кривченкова.

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Любой сыр готовится из молока путём створаживания. Белковая часть переводится из жидкого в твёрдое состояние. Затем сгусток нагревается, расплавляется и формируется сам продукт, который должен дозреть в специальных условиях.

«Главный совет по выбору сыра — всегда смотрите его состав. А именно, обращайте внимание на количество жира и белка», — подчеркнул диетолог.

Белка в сыре в зависимости от вида может быть разное количество. Чем его больше, тем будет полезнее, обратил внимание доктор. А вот с жиром ситуация обратная. В большом количестве он не нужен.

Особенно внимательно изучать состав сыра нужно людям с повышенным холестерином и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если жирность 50% и более процентов, от покупки лучше отказаться.

«В одном грамме жира — девять килокалорий, в грамме белка или углеводов — всего четыре. Если вы хотите снизить вес или не набрать лишнего, читайте, что указано на этикетке!» — добавил диетолог.

Олег Кривченков рекомендует выбирать молодые сыры: они менее жирные из-за большего содержания влаги.

А некоторым неплохо и вообще отдавать предпочтение творогу. По питательной ценности он не уступает, а количество белка в нём гораздо выше.

«Сыр — это солёный продукт. Поэтому пациентам с гипертонией, отёками и заболеванием почек нужно быть очень осторожными», — подытожил доктор.

Врач рассказал, какую еду и напитки стоит употреблять реже или вовсе от них отказаться.