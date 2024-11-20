Как вкусно приготовить чай из имбиря, апельсина и облепихи

Вкусный чай из имбиря, апельсина и облепихи согреет во время холодов. Приготовьте его себе и своим домочадцам.

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Возьмите две столовые ложки облепихи, один апельсин, чайную ложку меда, сантиметр корня имбиря и 600–700 мл кипятка.

Апельсин хорошо вымойте, разрежьте пополам, не очищая от кожуры. Из одной половинки выжмите сок в чайник, а имбирь мелко покрошите.

В чайник добавьте вторую половину апельсина, имбирь и облепиху. Залейте кипятком и слегка подавите облепиху. Добавьте мед в чай и дайте настояться в течение пяти-шести минут.

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