Рассыпчатая вареная картошка: как правильно приготовить овощ

Многие обожают рассыпчатую вареную картошку. Она отлично сочетается с мясом и легкими овощными салатами. Вот как ее можно приготовить.

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Для начала выберите картошку правильного сорта. Есть еще одна маленькая хитрость, которая сделает картошку рассыпчатой.

Вымойте картошку, очистите от кожуры и нарежьте. Погрузите картофель в воду тогда, когда вода уже закипит.

Такой резкий переход температур поспособствует запечатыванию крахмала. При этом воды должно быть не много. Кусочки должны быть немного покрыты водой.

Ранее сообщалось, что сочные, хрустящие и ароматные картофельные язычки разнообразят привычное меню. Их можно есть и в горячем, и в холодном виде. Напомнят тонкие, но хрустящие пирожки.

Также NEWS.ru рассказывал, что у любой хозяйки борщ должен получаться не только наваристым и вкусным, но и с насыщенным цветом. Для этого важно соблюдать несколько простых правил.