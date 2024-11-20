Эксперт назвал способ сохранения свежести хлеба

Для продления срока хранения купленного или самостоятельно приготовленного хлеба необходимо заморозить продукт, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина изданию «Доктор Питер». Она отметила, что многие пытаются сохранить свежесть выпечки в холодильнике, что не приносит результата из-за излишней влажности, которая способствует образованию плесени.

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«Замораживать хлеб — хороший способ продлить срок его хранения, особенно если вы хотите избежать порчи или образования плесени. Этот метод позволяет сохранить свежесть и вкус продукта на длительное время», — сказала Лялина.

Она также подчеркнула, что заморозка хлеба практически не влияет на его состав, так как при этом не разрушаются белки, углеводы, клетчатка и жиры. Тем не менее Лялина добавила, что витамины, особенно группы В, могут частично пострадать при длительном хранении.

Специалист заверила, что если следовать правильной технологии, то после разморозки вкус продукта практически не изменится. Вместе с тем хранение хлеба более 3–6 месяцев может привести к появлению слегка «замороженного» привкуса, добавила она.

Ранее технолог Татьяна Андреанова советовала не покупать хлеб про запас, так как из-за неправильного хранения он, скорее всего, заплесневеет или начнет черстветь. Она добавила, что данный продукт лучше хранить в полиэтиленовых пакетах с отверстиями во избежание парникового эффекта.