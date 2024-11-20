Рецепт бутербродов «Селедка под шубой»

Бутерброды «Селедка под шубой»: необычный рецепт на праздник
Если вы обожаете селедку под шубой, но хотите подать ее в необычном формате, попробуйте сделать бутерброды. Этот вариант сохранит все привычные вкусы и ароматы, но станет удобнее и эстетичнее для подачи.
Ингредиенты
- Филе сельди — 150 г;
- Батон или багет — 1 шт;
- Свекла (вареная) — 1 шт;
- Картофель (вареный) — 2 шт;
- Морковь (вареная) — 1 шт;
- Яйца (вареные) — 2 шт;
- Майонез — 100 г;
- Зеленый лук или укроп — для украшения.
Пошаговый рецепт приготовления
Нарежьте батон или багет на ломтики толщиной около 1 см. Немного подсушите их в духовке или на сковороде, чтобы основа была хрустящей.
На мелкой терке натрите свеклу, морковь, картофель и яйца. Каждый ингредиент разложите по отдельным мискам.
Далее выкладываем продукты на бутерброд в таком порядке:
- Нанесите на хлеб тонкий слой майонеза.
- Выложите натертый картофель, слегка прижмите. Снова добавьте майонез.
- Далее идет морковь, затем слой майонеза, после — яйца. Завершите свеклой.
Нарежьте филе сельди на небольшие кусочки и положите сверху.
Украсьте каждый бутерброд свежей зеленью.
Для лучшего вкуса дайте бутербродам пропитаться 30 минут в холодильнике.
Полезная информация о бутербродах «Селедка под шубой»:
- Калорийность — около 150 ккал на порцию;
- Время приготовления — около 30 минут.
Подавайте бутерброды на праздничный стол или наслаждайтесь ими как перекусом в кругу семьи!
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