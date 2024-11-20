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Бутерброды «Селедка под шубой»: необычный рецепт на праздник

Если вы обожаете селедку под шубой, но хотите подать ее в необычном формате, попробуйте сделать бутерброды. Этот вариант сохранит все привычные вкусы и ароматы, но станет удобнее и эстетичнее для подачи.

Рецепт бутербродов «Селедка под шубой»
© unsplash

Ингредиенты

  • Филе сельди — 150 г;
  • Батон или багет — 1 шт;
  • Свекла (вареная) — 1 шт;
  • Картофель (вареный) — 2 шт;
  • Морковь (вареная) — 1 шт;
  • Яйца (вареные) — 2 шт;
  • Майонез — 100 г;
  • Зеленый лук или укроп — для украшения.

Пошаговый рецепт приготовления

Нарежьте батон или багет на ломтики толщиной около 1 см. Немного подсушите их в духовке или на сковороде, чтобы основа была хрустящей.

На мелкой терке натрите свеклу, морковь, картофель и яйца. Каждый ингредиент разложите по отдельным мискам.

Далее выкладываем продукты на бутерброд в таком порядке:

  1. Нанесите на хлеб тонкий слой майонеза.
  2. Выложите натертый картофель, слегка прижмите. Снова добавьте майонез.
  3. Далее идет морковь, затем слой майонеза, после — яйца. Завершите свеклой.

Нарежьте филе сельди на небольшие кусочки и положите сверху.

Украсьте каждый бутерброд свежей зеленью.

Для лучшего вкуса дайте бутербродам пропитаться 30 минут в холодильнике.

Полезная информация о бутербродах «Селедка под шубой»:

  • Калорийность — около 150 ккал на порцию;
  • Время приготовления — около 30 минут.

Подавайте бутерброды на праздничный стол или наслаждайтесь ими как перекусом в кругу семьи!

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