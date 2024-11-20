Нетривиальные способы приготовить борщ

В середине ноября наша страна отметила День борща. У россиян это блюдо давно стало символом домашнего уюта и семейного счастья. А вариантов приготовления борща — не счесть! «Вечерняя Москва» предлагает добавить в привычное угощение что-нибудь новенькое.

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Сколько себя помню — в нашем доме всегда был борщ. Мама готовила его чаще остальных блюд. И когда она варила куриный суп, я удивлялся: «А почему именно он, а не борщ?» Позже, повзрослев, я был уверен, что моя будущая жена тоже будет готовить это блюдо. Но с выбором супруги я не торопился. Уже сейчас, с высоты прожитых лет, понимаю, что, наверное, подсознательно не мог выбрать именно ту, которая варит его идеально. Вспоминаю, что приглянулась мне одна девчонка. Было интересно проводить с ней время, было о чем поговорить. Нравилась она мне до такой степени, что страшно было прикоснуться лишний раз. Но развязка в наших отношениях наметилась как раз в тот момент, когда я пришел к ней в гости и она угостила меня борщом.

— А почему он холодный? Можно подогреть? — непроизвольно попросил я.

— Холодным мужчинам — холодный борщ, — был коротким ответ.

Я осознал, что на этот раз моя застенчивость меня подвела. Вернее моя большая любовь к девушке. В тот момент я уже служил в милиции, и мой замполит подгонял: «Ты чего холостякуешь? Сейчас закончатся девчонки твоего возраста и останутся одни разведенки…» И тут я встречаю свою будущую жену. Когда приходил к ней в гости, она угощала горячим чаем и вкусной копченой колбасой, которая в 1990-е годы была дефицитом. И конечно, горячим борщом! Это уже о многом говорило, поэтому не стал тянуть и сделал предложение на девятое свидание.

Но потом стал задумываться: ведь борщ любим не только я и мои родственники, а многие мои знакомые. Мой троюродный брат врач объяснил это явление с научной точки зрения. Организм всегда идеально принимает еду, которая подходит. А борщ — сбалансированное блюдо, в котором белки, жиры и углеводы находятся в оптимальном соотношении. Вот как все просто в жизни!

Сибирский: с фрикадельками

Это борщ с сибирским характером. В его составе вместо мяса — питательные фрикадельки. Ингредиенты: для фрикаделек: — 300 г мясного фарша, соль, молотый черный перец, зелень, яйцо. Для борща: 3 шт. картофеля, 1/2 луковицы, под одной шт. моркови и свеклы, помидоры — 2 шт., 2/3 стакана белой фасоли, капуста, бальзамический уксус или лимонный сок, чеснок.

Фасоль залить на ночь водой, промыть и варить до готовности. Лук и морковь порезать кубиками, свеклу соломкой, капусту нашинковать. Отварить картофель, на растительном масле пассировать лук и морковь, добавить мелко нарезанные помидоры. Отправить в суп капусту, затем переложить в кастрюлю овощную пассировку, довести до кипения и уменьшить огонь. Свеклу слегка обжарить, влить бульон, подкислить уксусом и тушить почти до полной готовности. Добавить в суп вместе с фасолью. Мясной фарш посолить, добавить рубленую зелень, яйцо и вымесить. Слепить маленькие фрикадельки, добавить в кипящий суп вместе с чесноком. Когда они всплывут, борщ готов.

Зеленый: с рыбой

Ингредиенты: 700 г рыбы, 2 шт. картофеля, 80 г листьев салата, по 1 шт. лука и моркови, щавель, шпинат, корень петрушки, сельдерея, масло сливочное, сметана, свекла, яйца, сахар, укроп, соль.

Подготовленное филе рыбы отварить. Морковь, свеклу, корень петрушки и сельдерея, лук нарежьте и сложите в сотейник. Добавьте сливочное масло, рыбный бульон и тушите 15–20 минут. Зелень обдайте кипятком и нарежьте. В кипящий бульон положите нарезанный картофель, варите при слабом кипении 10 минут. Добавьте зелень, варите 5 минут, введите тушеные овощи, соль, сахар. После закипания снимите с огня. Желтки взбейте со сметаной, влейте в борщ. В тарелку положите отварную рыбу, мелко нарезанное, сваренное вкрутую яйцо, сметану и посыпьте измельченным укропом.

Классический: мясо много не бывает

Такой борщ не оставит равнодушным никого! Ингредиенты: 400 г говядины, свинины и картошки, 100 г моркови, 200 г капусты, 1 шт. репчатого лука, 300 г свеклы, 0,5 кг помидоров, соль по вкусу, 10 шт. перца горошком, 10 г лимонного сока.

Варить мясо в течение полутора часов, в середине варки добавить перец горошком и лавровый лист. Лук, свеклу и морковь нарезать тонкой соломкой. Отправить на сковородку для зажарки, тушить с растительным маслом. Через 10 минут добавить очищенные от кожицы помидоры. Тушить еще 10 минут. Нашинковать капусту, картофель нарезать кубиками. Нарезать мясо порционными кусочками. Бульон процедить, вернуть в него мясо вместе со всеми овощами, кроме картофеля. Его добавить, когда капуста в бульоне станет мягкой. Через 10–15 минут борщ готов.

С курицей: следим за фигурой

Низкокалорийный вариант борща — на курином бульоне. Ингредиенты: 2 куриных окорочка, 200 г капусты, по 1 шт. свеклы, моркови и лука, 3 картошки, зубчик чеснока, 4 ст. л. томатного соуса, 3 ст. л. винного уксуса, соль по вкусу, 3 ст. л. растительного масла, 1/2 ст. л. сахара, лавровый лист, стебель сельдерея.

Окорочка очистить от кожи, нарезать кусочками и отправить в кастрюлю. Варить 10–15 минут. Лук нарежьте мелко, морковку и свеклу натрите на крупной терке, обжарьте на растительном масле. Добавьте томатный соус, воды и томите 10 минут. Нарезанные картофель и сельдерей добавьте в кастрюлю. После готовности картофеля, выкладывайте в кастрюлю нашинкованную капусту, зажарку, лавровый лист и измельченный зубчик чеснока. Как закипит, влейте уксус, добавьте сахар. Томите на медленном огне еще три-пять минут.

Столичный: окорок да сосиски

А такой борщ обязательно должен хоть раз приготовить каждый москвич! Потому что называется он «Московский». Ингредиенты: 3 л воды, по 250 г отварной говядины и свиного окорока, по 100 г сосисок и колбасок, 2 ст. л. томатной пасты, по 1 ст. л. сахара и столового уксуса, 6 шт. перца горошком, соль по вкусу.

Для зажарки потребуется по 1 шт. свеклы, лука и моркови. Воду в кастрюле довести до кипения, добавить копчености и варить 30 минут. Нашинковать белокочанную капусту. Морковь и свеклу нарезать соломкой, лук кубиками. Жарить до мягкости на сливочном масле. Переложить в кастрюлю, добавить томатную пасту, душистый перец, сахар и соль. Варить до готовности овощей. Добавить нарезанные копчености, варить 3–5 минут, дать настояться 10–15 минут.

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