Рецепт для похудения: грибной суп

Если вы любите грибы, этот суп вам точно понравится. Он получится вкусным, наваристым и не навредит фигуре.

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Для приготовления возьмите пять картофелин, две моркови, 500 г сливочного масла, три столовые ложки сливочного масла, две столовые ложки оливкового масла, лавровый лист, соль и перец по вкусу, два куриных бульона, две чайные ложки нарезанного укропа.

Возьмите суповую кастрюлю и растопите в ней сливочное масло, добавьте нарезанную кольцами морковь и лук. Обжарьте около пяти минут на среднем огне.

Залейте все куриным бульоном, посолите и поперчите. Добавьте укроп и лаврушку. Добавьте нарезанный картофель, накройте крышкой и варите 20 минут на среднем огне.

Обжарьте на оливковом масле нарезанные грибы, обжарьте их около пяти — семи минут. Добавьте грибы в кастрюлю.

Муку размешайте в небольшом количестве теплой воды или бульона. Смесь введите в суп. Доведите до кипения и снимите с огня. Дайте немного настояться под крышкой. Блюдо готово!

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