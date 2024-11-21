$100.22+0.18105.81+0.08
Войти в почту

Россиянам объяснили, как выбрать самую свежую рыбу в магазине и на рынке

При выборе рыбы нужно обратить внимание на чешую — она должна быть однородной по цвету, без повреждений, рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Юрий Мануков. Эксперт добавил, что на теле рыбы не должно быть участков без чешуи.

Эксперт объяснил, как выбрать самую свежую рыбу в магазине и на рынке
© globallookpress.com
Для того, чтобы выбрать качественную рыбу, нужно смотреть на ее внешний вид. Прежде всего, на чешую — она должна быть по цвету однородная, без каких-либо повреждений, фрагментов отсутствия чешуи или ранений на теле. Размороженная или свежая рыба не должна пахнуть чем-то подозрительным, — отметил Мануков.

Собеседник напомнил, что обязательно нужно осмотреть глаза рыбы — они должны быть прозрачные, ни в коем случае не мутные и не ввалившиеся. Стоит отодвинуть жаберную крышку и осмотреть жабры — у свежей рыбы они розовые, однотонные, подчеркнул биолог.

Если жабры серые, тёмные, слизистые, это говорит о том, что рыба потеряла свои исходные свойства и качества, и лучше отказаться от покупки такой рыбы. И ещё есть один критерий — смотрим тонус рыбы. Чтобы когда мы на неё нажали, а затем отпустили, вмятина быстро исчезла, и рыба приняла свою исходную форму, — рассказал Мануков.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что мясо мелкой морской рыбы богато витаминами, в том числе кальцием, витамином B12 и омегой-3, нехватка которых может спровоцировать болезни сердца и другие заболевания. Вместе с тем она подчеркнула, что мясо называют одним из факторов ускоренного старения и не рекомендуют употреблять в большом количестве.

Еда
Зухра Павлова