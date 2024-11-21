Эксперт объяснил, как выбрать самую свежую рыбу в магазине и на рынке

При выборе рыбы нужно обратить внимание на чешую — она должна быть однородной по цвету, без повреждений, рассказал NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Юрий Мануков. Эксперт добавил, что на теле рыбы не должно быть участков без чешуи.

Для того, чтобы выбрать качественную рыбу, нужно смотреть на ее внешний вид. Прежде всего, на чешую — она должна быть по цвету однородная, без каких-либо повреждений, фрагментов отсутствия чешуи или ранений на теле. Размороженная или свежая рыба не должна пахнуть чем-то подозрительным, — отметил Мануков.

Собеседник напомнил, что обязательно нужно осмотреть глаза рыбы — они должны быть прозрачные, ни в коем случае не мутные и не ввалившиеся. Стоит отодвинуть жаберную крышку и осмотреть жабры — у свежей рыбы они розовые, однотонные, подчеркнул биолог.

Если жабры серые, тёмные, слизистые, это говорит о том, что рыба потеряла свои исходные свойства и качества, и лучше отказаться от покупки такой рыбы. И ещё есть один критерий — смотрим тонус рыбы. Чтобы когда мы на неё нажали, а затем отпустили, вмятина быстро исчезла, и рыба приняла свою исходную форму, — рассказал Мануков.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что мясо мелкой морской рыбы богато витаминами, в том числе кальцием, витамином B12 и омегой-3, нехватка которых может спровоцировать болезни сердца и другие заболевания. Вместе с тем она подчеркнула, что мясо называют одним из факторов ускоренного старения и не рекомендуют употреблять в большом количестве.