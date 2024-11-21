Рецепт салата оливье из СССР

Салат оливье из СССР — история создания и рецепт
История салата оливье берет начало в истории России конца XIX века. Согласно легенде, блюдо изобрел француз Луи Оливье. В то время он работал поваром в одном московском ресторане. Первоначальный рецепт салата оливье мало чем походил на привычную нам версию. Например, в него входили раковые шейки и куски дичи.
После 1917 года в стране наступил кризис. Добавлять дорогие продукты в салат стало невозможно. Тогда какой-то находчивый человек решил заменить деликатесы на доступные ингредиенты. Так в салате оливье появились картошка с морковкой, яйца и докторская колбаса.
Для готовки вам понадобятся
- Яйца — 3 шт.
- Докторская колбаска — 0,5 кг
- Отварной картофель — 5 шт.
- Вареная морковка — 1 шт.
- Соленые огурцы — 3 шт.
- Банка зеленого гороха
- Майонез — для заправки
- Черный перец — по вкусу
Способ приготовления
- Ставим яйца на огонь на пять минут.
- Пока яйца доходят до готовности, нарежем морковь, огурец, колбаску и картошку кубиками среднего размера. Позже рубим яйцо на такие же кусочки.
- Смешиваем все ингредиенты в салатнике. Заправляем майонезом, перчим.