Рецепт салата оливье из СССР

История салата оливье берет начало в истории России конца XIX века. Согласно легенде, блюдо изобрел француз Луи Оливье. В то время он работал поваром в одном московском ресторане. Первоначальный рецепт салата оливье мало чем походил на привычную нам версию. Например, в него входили раковые шейки и куски дичи.

После 1917 года в стране наступил кризис. Добавлять дорогие продукты в салат стало невозможно. Тогда какой-то находчивый человек решил заменить деликатесы на доступные ингредиенты. Так в салате оливье появились картошка с морковкой, яйца и докторская колбаса.

Для готовки вам понадобятся

Яйца — 3 шт.

Докторская колбаска — 0,5 кг

Отварной картофель — 5 шт.

Вареная морковка — 1 шт.

Соленые огурцы — 3 шт.

Банка зеленого гороха

Майонез — для заправки

Черный перец — по вкусу

Способ приготовления