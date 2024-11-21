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Салат оливье из СССР — история создания и рецепт

История салата оливье берет начало в истории России конца XIX века. Согласно легенде, блюдо изобрел француз Луи Оливье. В то время он работал поваром в одном московском ресторане. Первоначальный рецепт салата оливье мало чем походил на привычную нам версию. Например, в него входили раковые шейки и куски дичи.

Рецепт салата оливье из СССР
© globallookpress.com

После 1917 года в стране наступил кризис. Добавлять дорогие продукты в салат стало невозможно. Тогда какой-то находчивый человек решил заменить деликатесы на доступные ингредиенты. Так в салате оливье появились картошка с морковкой, яйца и докторская колбаса.

Для готовки вам понадобятся

  • Яйца — 3 шт.
  • Докторская колбаска — 0,5 кг
  • Отварной картофель — 5 шт.
  • Вареная морковка — 1 шт.
  • Соленые огурцы — 3 шт.
  • Банка зеленого гороха
  • Майонез — для заправки
  • Черный перец — по вкусу

Способ приготовления

  1. Ставим яйца на огонь на пять минут.
  2. Пока яйца доходят до готовности, нарежем морковь, огурец, колбаску и картошку кубиками среднего размера. Позже рубим яйцо на такие же кусочки.
  3. Смешиваем все ингредиенты в салатнике. Заправляем майонезом, перчим.
Еда