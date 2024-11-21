Рецепт селедки под шубой из СССР

Селедка под шубой из СССР — пошаговый рецепт родом из детства
Селедка под шубой — классический салат, который состоит из нескольких слоев овощей и рыбы. Пожалуй, это одно из самых популярных блюд на праздничных столах в странах бывшего СССР. Попробуем приготовить классическую версию селедки под шубой на домашней кухне.
Для готовки вам понадобятся
- Яйца вкрутую — 4 шт.
- Вареная свекла — 0,5 кг
- Отварной картофель — 0,5 кг
- Вареная морковка — 0,4 кг
- Селедка — 0,5 кг
- Майонез — для заправки
Способ приготовления
- Картошку чистим и нарезаем кубиками среднего размера. Аналогично поступаем с морковью.
- Свеклу и яйца измельчаем на крупной терке.
- Селедку нарезаем средних размеров кусочками.
- В каждый из нарезанных ингредиентов добавляем немного майонеза.
- Приступаем к сборке. Помните, что можете добавлять соль и перец между слоями по своему усмотрению. Первый слой — картофель, второй — морковка, третий — яйца, четвертый — селедка, пятый — свекла.
- Убираем в холодильник на несколько часов. Приятного аппетита!