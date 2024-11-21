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Селедка под шубой из СССР — пошаговый рецепт родом из детства

Селедка под шубой — классический салат, который состоит из нескольких слоев овощей и рыбы. Пожалуй, это одно из самых популярных блюд на праздничных столах в странах бывшего СССР. Попробуем приготовить классическую версию селедки под шубой на домашней кухне.

Рецепт селедки под шубой из СССР
© globallookpress.com

Для готовки вам понадобятся

  • Яйца вкрутую — 4 шт.
  • Вареная свекла — 0,5 кг
  • Отварной картофель — 0,5 кг
  • Вареная морковка — 0,4 кг
  • Селедка — 0,5 кг
  • Майонез — для заправки

Способ приготовления

  1. Картошку чистим и нарезаем кубиками среднего размера. Аналогично поступаем с морковью.
  2. Свеклу и яйца измельчаем на крупной терке.
  3. Селедку нарезаем средних размеров кусочками.
  4. В каждый из нарезанных ингредиентов добавляем немного майонеза.
  5. Приступаем к сборке. Помните, что можете добавлять соль и перец между слоями по своему усмотрению. Первый слой — картофель, второй — морковка, третий — яйца, четвертый — селедка, пятый — свекла.
  6. Убираем в холодильник на несколько часов. Приятного аппетита!
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