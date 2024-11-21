Рецепт селедки под шубой из СССР

Селедка под шубой — классический салат, который состоит из нескольких слоев овощей и рыбы. Пожалуй, это одно из самых популярных блюд на праздничных столах в странах бывшего СССР. Попробуем приготовить классическую версию селедки под шубой на домашней кухне.

Для готовки вам понадобятся

Яйца вкрутую — 4 шт.

Вареная свекла — 0,5 кг

Отварной картофель — 0,5 кг

Вареная морковка — 0,4 кг

Селедка — 0,5 кг

Майонез — для заправки

Способ приготовления