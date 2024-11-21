Диетолог посоветовал имитированную икру для новогоднего застолья

Это недорогой и полезный продукт, где мало калорий.

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Им следует украшать салаты и закуски.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Нурия Дианова.

«Если вам удастся найти имитированную икру, которая без усилителей вкуса, это хорошо. Это первое. Есть чисто веганская, есть с рыбным коллагеном, с рыбьим жиром, что является ещё большим преимуществом, ещё большим плюсом в пользу этих компонентов. Плюс обе икры делаются на альгинатах, что в целом является полезным продуктом, практически некалорийным — это бурые водоросли. Стоит сказать, что калорийность у такой имитированной икры будет очень низкая — около 50 килокалорий. Это низкокалорийный продукт будет. Внешне будет достигнута цель — используются обычно натуральные красители, например, для чёрной икры используется уголь активированный. Задача просто, чтобы не было лишних добавок в виде усилителей. Получается, что она в силу низкой калорийности и отсутствия большого количества жиров — не является нагрузочной для новогоднего стола. Часто делают салаты мощные, популярные: селёдку под шубой, оливье — начинают украшать икринкой красной или чёрной. Или делают ещё какие-то блюда, закуски делают. И вот она как раз подходит тем, что нивелирует и вред, и потенциальные обострения заболеваний поджелудочной железы, желчного пузыря и печени. И при этом даёт внешне красивый показатель, похожий вкус, конечно, не такой солёный и рыбный — это надо понимать. Потому она имитированная и стоит намного дешевле. Но всё равно внешнее сходство будет очень ярким».

Ранее спрос на красную икру в Москве упал на 20% из-за высокой цены. Жители столицы чаще выбирают имитированную икру, этой осенью запрос на неё вырос на 12%. Об этом агентству «Москва» сообщили в пресс-службе аналитического центра «Чек индекс».

Там отметили, что в розничной продаже практически закончились запасы натуральной красной икры с рекордной прошлогодней путины. На рынке осталась продукция нового вылова, она поступило по более высоким ценам из-за малого объёма добычи.

Сейчас средний чек покупки икры в московских магазинах достигает почти 4 200 рублей. При этом цена за килограмм составляет 10 490 рублей — это на 30% выше уровня прошлого года.