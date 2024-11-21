Рецепт вкусного творожного сыра

Делимся отличным способом получить натуральный продукт с нежным вкусом: приготовьте своими руками творожный сыр из кефира. Он идеально подходит для бутербродов, рулетов, закусок или как основа для кремов. Приводим простой рецепт: справится и начинающий.

Ингредиенты

Кефир (жирность 2,5–3,2%) — 1 литр

Соль — по вкусу

Зелень, чеснок или специи — по желанию

Пошаговый рецепт приготовления

Поместите литровый пакет кефира в морозильную камеру. Оставьте его замораживаться на 8–10 часов, пока он не станет твердым.

Достаньте замороженный кефир и аккуратно разрежьте упаковку. Выложите его в марлю, сложенную в несколько слоев, или специальный мешочек для сыра.

Подвесьте марлю с кефиром над миской или кастрюлей, чтобы стекающая сыворотка не терялась. Оставьте в прохладном месте на 6–8 часов.

Через несколько часов из кефира уйдет вся сыворотка, а в марле останется мягкий творожный сыр. Добавьте соль по вкусу. Если хотите, можно смешать с измельченным чесноком, зеленью или любимыми специями.

Переложите готовый сыр в герметичный контейнер. Храните в холодильнике не более 5 дней.

Полезная информация о творожном сыре из кефира:

Калорийность — около 80–100 ккал на 100 г.

Время приготовления — около 12 часов (включая заморозку и стекание).

Попробуйте этот натуральный творожный сыр — он станет прекрасным дополнением к вашему рациону!