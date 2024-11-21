Заливное из языка — традиционный рецепт блюда из СССР
Советская кухня — это не только гастрономия, но и искусство собирать людей за одним столом. Ее секрет — в простоте и душевности, которые делают блюда доступными для каждого и незабываемыми для всех. Для особых случаев хозяйки с гордостью готовили заливное из языка — блюдо, ставшее символом праздников в Советском Союзе.
Почему именно заливное? Это была возможность превратить скромные ингредиенты в нечто изысканное, удивив гостей кулинарным мастерством. Делимся традиционным рецептом заливного из языка — любимого блюда из СССР.
Ингредиенты на 6–8 порций
- Говяжий язык — 1 кг;
- Морковка — 1 шт;
- Луковица — 1 шт;
- Лавровый лист — 2 шт;
- Черный перец горошком — 6–8 шт;
- Желатин — 25 г;
- Соленый огурец (для украшения) — 1 шт;
- Зелень петрушки — пару веточек;
- Куриное яйцо — 2 шт;
- Соль — по вкусу.
Пошаговый рецепт
- Вымойте язык. Залейте его водой в кастрюле, а после вскипятите. Уберите пену, добавьте предварительно очищенные морковку и лук, а также лавровый лист и перец. Снизьте огонь и варите язык примерно два-три часа до мягкости.
- После приготовления достаньте язык и погрузите в холодную воду на пару минут. Это поможет легко снять кожу. Очищенный язык нарежьте тонкими ломтиками.
- Процедите бульон, чтобы он стал прозрачным. Отмерьте около 800 мл бульона, добавьте соль. Разведите желатин в теплой воде и смешайте с бульоном.
- На дно формы для заливного выложите кружочки вареного яйца, соленого огурца и зелени. Сверху аккуратно разложите ломтики языка. Осторожно залейте все подготовленным бульоном и поставьте в холодильник примерно на пять часов, пока заливное не застынет полностью. Если хотите добавить яркости вкусу, можно слегка приправить язык свежемолотым черным перцем перед заливкой.
- Перед подачей аккуратно отделите заливное от стенок формы ножом и переложите на красивое блюдо. Дополните свежей зеленью и лимонными дольками для декора.
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