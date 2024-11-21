Заливное из языка — традиционный рецепт блюда из СССР

Советская кухня — это не только гастрономия, но и искусство собирать людей за одним столом. Ее секрет — в простоте и душевности, которые делают блюда доступными для каждого и незабываемыми для всех. Для особых случаев хозяйки с гордостью готовили заливное из языка — блюдо, ставшее символом праздников в Советском Союзе.

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Почему именно заливное? Это была возможность превратить скромные ингредиенты в нечто изысканное, удивив гостей кулинарным мастерством. Делимся традиционным рецептом заливного из языка — любимого блюда из СССР.

Ингредиенты на 6–8 порций

Говяжий язык — 1 кг;

Морковка — 1 шт;

Луковица — 1 шт;

Лавровый лист — 2 шт;

Черный перец горошком — 6–8 шт;

Желатин — 25 г;

Соленый огурец (для украшения) — 1 шт;

Зелень петрушки — пару веточек;

Куриное яйцо — 2 шт;

Соль — по вкусу.

Пошаговый рецепт

Вымойте язык. Залейте его водой в кастрюле, а после вскипятите. Уберите пену, добавьте предварительно очищенные морковку и лук, а также лавровый лист и перец. Снизьте огонь и варите язык примерно два-три часа до мягкости. После приготовления достаньте язык и погрузите в холодную воду на пару минут. Это поможет легко снять кожу. Очищенный язык нарежьте тонкими ломтиками. Процедите бульон, чтобы он стал прозрачным. Отмерьте около 800 мл бульона, добавьте соль. Разведите желатин в теплой воде и смешайте с бульоном. На дно формы для заливного выложите кружочки вареного яйца, соленого огурца и зелени. Сверху аккуратно разложите ломтики языка. Осторожно залейте все подготовленным бульоном и поставьте в холодильник примерно на пять часов, пока заливное не застынет полностью. Если хотите добавить яркости вкусу, можно слегка приправить язык свежемолотым черным перцем перед заливкой. Перед подачей аккуратно отделите заливное от стенок формы ножом и переложите на красивое блюдо. Дополните свежей зеленью и лимонными дольками для декора.

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