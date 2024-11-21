Как приготовить орешки со сгущенкой

Орешки со сгущенкой — это настоящий символ детства для многих из СССР. Эти песочные печенья, наполненные сладкой карамельной начинкой, были обязательным угощением на праздниках и семейных чаепитиях. Помогаем вспомнить любимый рецепт: приготовьте легендарное лакомство своими руками.

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Ингредиенты

Для теста:

Мука — 3 стакана (около 450 г) Сливочное масло — 200 г Сахар — 100 г Яйца — 2 шт. Сметана — 2 ст. л. Разрыхлитель — 1 ч. л.

Для начинки:

Сгущенное молоко вареное — 1 банка (около 380 г) Грецкие орехи (по желанию) — 50 г Пошаговый рецепт приготовления

В глубокой миске смешайте размягченное сливочное масло и сахар. Взбейте венчиком до однородности. Добавьте яйца, сметану и разрыхлитель. Постепенно вводите муку, замешивая мягкое, но не липкое тесто.

Если у вас классическая орешница, разогрейте ее, смазав поверхности маслом.

Возьмите небольшой кусочек теста и скатайте в шарик. Поместите его в углубление орешницы и закройте. Выпекайте до золотистого цвета (примерно 1–2 минуты с каждой стороны).

Остудите половинки орешков. Каждую заполните небольшим количеством вареной сгущенки. По желанию добавьте кусочек грецкого ореха для хруста. Соедините половинки.

Выложите готовые орешки на тарелку и слегка посыпьте сахарной пудрой.

Полезная информация об орешках со сгущенкой:

калорийность — около 380 ккал на 100 г; время приготовления — около 1 часа.

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