Диетолог дал совет, какие макароны стоит выбирать

Макароны не только полезны во время диеты, но и улучшают общее самочувствие. Какие изделия выбрать, рассказала в программе "Доктор 24" диетолог-эндокринолог и тренер по здоровью Анастасия Тараско.

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Какие макароны выбрать

По словам Анастасии Тараско, макароны бывают разными, поэтому не все вредят фигуре. Если говорить об изделиях из муки твердых сортов, они рекомендованы при похудении. Дело в том, что в рационе должно быть достаточное количество сложных углеводов. Однако это не значит, что питаться нужно только спагетти.

«Сложные углеводы долго перевариваются в желудочно-кишечном тракте. Они распадаются на отдельные компоненты, такие как глюкоза, и не попадают в кровь сразу. Это означает, что уровень сахара не повышается резко»‎.

Постепенно снабжая организм энергией, сложные углеводы помогают дольше ощущать насыщение и поддерживают хорошее самочувствие. Макароны из твердых сортов можно употреблять раз в день, добавила диетолог.

Как приготовить

Переваренные макароны быстрее повышают уровень сахара в крови, поэтому их нужно немного недоваривать. Это улучшит гликемический индекс блюда и оно станет полезнее.

«Также всю еду необходимо подогревать, так как она лучше усваивается. При этом холодная пища стимулирует ЖКТ, поэтому быстро покидает желудок и чувство голода возвращается»‎.

Кроме того, свойства крахмалистых продуктов, в том числе макарон, улучшаются при остывании. Поэтому, если взять на обеденный перерыв сваренные дома спагетти, польза продукта увеличится. При этом он не потеряет ценные качества после повторного нагревания.

Однако мучные продукты содержат глютен и могут быть опасны для людей с серьезным аутоиммунным заболеванием (целиакией) или аллергией на белки пшеницы.

«Такие случаи встречаются редко. Глютен не является проблемой для большинства людей, и россияне, привыкшие к пшенице, обычно хорошо его переваривают»‎.

Макароны – отличный источник углеводов, который нельзя исключать из рациона, если на это нет медицинских показаний, заключила Тараско.