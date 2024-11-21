Рецепт овощного супа для похудения

Овощной суп идеально подходит тем, кто хочет похудеть. Он получается вкусным, легким и не вредит фигуре — всего 31 ккал на 100 г.

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Для приготовления возьмите одну капусту, морковь, два болгарских перца, четыре помидора, три зубчика чеснока, укроп по вкусу, шесть луковиц, один стебель сельдерея, лавровый лист и перец острый молотый по вкусу.

Лук и чеснок нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите, а капусту нашинкуйте. Болгарские перцы почистите и нарежьте небольшими кубиками. Помидоры помойте и нарежьте кубиками.

Переложите овощи в кастрюлю, добавьте мелко нарезанный сельдерей, укроп и лавровый лист. Залейте водой и поставьте на огонь. Вскипятите суп, сбавьте огонь и варите без крышки на слабом огне около получаса.

За 15–20 минут до конца варки добавьте острый красный перец. Блюдо готово!

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