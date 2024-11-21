Врач рассказал, какие продукты можно заменить, не испортив вкус блюда

Кажется, что у каждого популярного блюда есть ингредиенты, которые буквально для него созданы. Однако для тех, кто придерживается правильного питания, многие продукты из любимых рецептов оказываются под запретом. О том, какие из них легко заменить и не испортить вкус блюда, нам рассказала диетолог Полина Гуренкова.

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Фруктовый йогурт

Многие не могут представить завтрак без молочного йогурта. Но, как мы знаем, сладкие йогурты содержат огромное количество сахара, что не даст сохранить фигуру. При этом полностью отказываться от молочного продукта не стоит. Наш эксперт предлагает выход — заменяем обычный сладкий йогурт на греческий, в котором содержится на 13% больше белка, чем в обычном продукте, а также снижено количество сахара. Разбавьте обычный греческий йогурт свежими фруктами.

Майонез

Наверное, самый неоднозначный продукт, который обожают многие, тем не менее полезного в нем не так уж много. На замену майонезу приходит наш любимый авокадо. Готовим из него соус: измельчаем в блендере, добавляем четверть лимона, три столовые ложки оливкового масла, половинку чайной ложки горчицы, зубчик чеснока и соль по вкусу. Этим соусом заправляем все привычные блюда.

Сливочное масло

В последние месяцы цены на сливочное масло улетели в космос, однако его и так необходимо употреблять в ограниченных количествах, особенно если у вас есть проблемы с холестерином. Заменой маслу послужит обычный творожный сыр, выполняющий те же функции, к примеру, для бутербродов такой сыр будет невероятной находкой.

Белый хлеб

Отказаться от обычного нарезного можно в пользу цельнозернового продукта. Пусть по калорийности белый и цельнозерновой хлеб практически не отличаются, при употреблении последнего вы не будете испытывать такого чувства голода, как если бы съели за завтраком несколько ломтиков белого.