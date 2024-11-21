Потребуется банка: необычный рецепт курицы в духовке

Приготовить сочную курочку с хрустящей корочкой совсем не сложно. Это можно сделать и дома, используя интересный рецепт — курица на банке. Благодаря этой забавной технологии, мясо выходит сочным и хорошо пропаренным.

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Ингредиенты

Куриная тушка — 1 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Лук — 1 шт.

Соль — по вкусу

Черный перец — по вкусу

Паприка — по вкусу

Способ приготовления

Лук и чесночные зубчики нарезаем кольцами. Промываем курицу. Острым ножом прорезаем в мясе широкие полосы. В них следует вложить кольца чеснока и лука. Смешиваем пряности в отдельной миске. Готовой смесью тщательно натираем курицу. Не забудьте добавить специй внутрь тушки. Разогреваем печь до 180 градусов. В банку вливаем воду. Поверх насаживаем курицу. Если есть желание — можно добавить в воду лавровый лист. Готовим курицу около часа. Время будем зависеть от размеров тушки и особенностей духовки.

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