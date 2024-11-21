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Секрет сочного мяса и хрустящей корочки: курица на банке в духовке

Приготовить сочную курочку с хрустящей корочкой совсем не сложно. Это можно сделать и дома, используя интересный рецепт — курица на банке. Благодаря этой забавной технологии, мясо выходит сочным и хорошо пропаренным.

Потребуется банка: необычный рецепт курицы в духовке
© unsplash

Ингредиенты

  • Куриная тушка — 1 шт.
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Лук — 1 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Черный перец — по вкусу
  • Паприка — по вкусу

Способ приготовления

  1. Лук и чесночные зубчики нарезаем кольцами.
  2. Промываем курицу. Острым ножом прорезаем в мясе широкие полосы. В них следует вложить кольца чеснока и лука.
  3. Смешиваем пряности в отдельной миске. Готовой смесью тщательно натираем курицу. Не забудьте добавить специй внутрь тушки.
  4. Разогреваем печь до 180 градусов.
  5. В банку вливаем воду. Поверх насаживаем курицу. Если есть желание — можно добавить в воду лавровый лист.
  6. Готовим курицу около часа. Время будем зависеть от размеров тушки и особенностей духовки.

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Еда