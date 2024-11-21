Потребуется банка: необычный рецепт курицы в духовке

Секрет сочного мяса и хрустящей корочки: курица на банке в духовке
Приготовить сочную курочку с хрустящей корочкой совсем не сложно. Это можно сделать и дома, используя интересный рецепт — курица на банке. Благодаря этой забавной технологии, мясо выходит сочным и хорошо пропаренным.
Ингредиенты
- Куриная тушка — 1 шт.
- Чеснок — 4 зубчика
- Лук — 1 шт.
- Соль — по вкусу
- Черный перец — по вкусу
- Паприка — по вкусу
Способ приготовления
- Лук и чесночные зубчики нарезаем кольцами.
- Промываем курицу. Острым ножом прорезаем в мясе широкие полосы. В них следует вложить кольца чеснока и лука.
- Смешиваем пряности в отдельной миске. Готовой смесью тщательно натираем курицу. Не забудьте добавить специй внутрь тушки.
- Разогреваем печь до 180 градусов.
- В банку вливаем воду. Поверх насаживаем курицу. Если есть желание — можно добавить в воду лавровый лист.
- Готовим курицу около часа. Время будем зависеть от размеров тушки и особенностей духовки.
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