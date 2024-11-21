Сезон «Малого снега» в Китае: два рецепта полезной еды для здоровья

Сезон "Сяосюе" ("Малый снег") в этом году начинается 22 ноября. В это время в Пекине редко выпадает снег, а вот холод и ледяной дождь - обычное дело. В этот период обычно наблюдается рост респираторных, сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Мрачная и холодная погода негативно влияет на настроение человека и осложняет самочувствие людей.

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В Древнем Китае люди активно брали лекарственные средства у природы, относясь с большим почитанием и вниманием к ней. Именно так и возникла оригинальная китайская медицина и фармакология, а также тесно связанная с ними система питания. Лекарственные средства могут попасть в пищу, а пища может служить лекарством. В 26-й главе медицинских трактатов "Тысяча золотых рецептов" ("Цяньцзиньяофан"), написанных знаменитым медиком Древнего Китая Сунь Сымяо, было подчеркнуто, что рациональное питание - это основа здоровья. Он полагает, что когда человек болеет, нельзя произвольно принимать лекарства. Сначала врач должен понять причину происхождения болезни, а затем лечить ее с помощью правильного подбора продуктов питания. Разумный способ сохранения здоровья - подбор подходящей пищи для регулирования настроения, а также для предотвращения и облегчения болезней.

В период "Малого снега" нужно уделять внимание легким и почкам.

Согласно китайской медицине, в период "Малого снега" нужно уделять внимание таким двум важным органам, как легкие и почки. Легкие - главный орган, отвечающий за дыхание, а почки накапливают и сохраняют жизненные силы. Представьте себе дерево: ветви и листья можно сравнить с легкими, а корень с почками. Только здоровое состояние обоих органов может обеспечить ритм и глубину дыхания. В противном случае при небольшом движении возникает одышка и астма. Для облегчения симптомов заболеваний дыхательной системы предлагаем вам подходящие как для пожилых, так и для молодых рецепты полезной еды. Это виды каш из разных растений, имеющих целебные свойства.

Рецепт 1

Китайский ямс (30 граммов), грецкий орех (6 штук), порошки псоралеи лещинолистной (6 граммов), рис (в меру).

Рецепт 2

Миндаль, луковица лилии (по 30 граммов), луковица рябчика усатого (15 граммов), клейкий рис (50 граммов). Чтобы избежать загустения крови, рекомендуется употреблять в пищу полезные продукты, такие как шалфей, боярышник, черный древесный гриб (муар), помидоры, сельдерей, морковь и т.д.

И будьте здоровы!

Справка

24 сезона - древний китайский способ деления года, известный как "Пятое великое изобретение страны", - порождение древней земледельческой цивилизации. "Сяосюе" - двадцатый сезон в этом календаре. Эти 24 сезона отражали изменения климата в течение года и играли значительную роль в сельском хозяйстве. Такой тысячелетний опыт наблюдения за природой является уникальным культурным наследием народа.